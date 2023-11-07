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https://sputniknews.com.tr/20231107/gunluk-750-bin-tl-harciyorum-diyen-polatin-cezaevinde-harcayabilecegi-para-miktari-belli-oldu-1077136737.html
'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu
'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu
Dilan ve Engin Polat çifti beraberindeki 12 kişiyle Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne koyuldu. Günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğu açıklamasıyla... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat’ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu.Dilan Polat’a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat’a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat’a, “Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin” diyerek moral vermeye çalıştı.Haftada 2 bin 500 lira harcayabilecekHürriyet'ten Burcu Purtul Uçar haberine göre günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğunu geçen aylarda açıklayan Dilan Polat’ın cezaevinde harcayabileceği tutar da belli oldu. Dilan Polat’a en çok vurgulanan kural ise haftada sadece 2 bin 500 TL harcayabileceği oldu. Cezaevindeki mahkûmlar aileleri tarafından yatırılan paranın bir hafta boyunca sadece 2 bin 500 TL’sini kantinde harcayabiliyor. Kantinde para geçmiyor. Cezaevinde kalan kişi kantinden almak istediği şeyi bir gün önceden yazdırıyor, ertesi gün de teslim alıyor. Kantinden aldığı şeylerin ücreti, cezaevi müdürlüğündeki hesabından düşülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/dilan-ve-engin-polatin-ifadeleri-ortaya-cikti-1077110669.html
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dilan polat, harcama, lüks, tutuklama, enerji
dilan polat, harcama, lüks, tutuklama, enerji

'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı belli oldu

10:17 07.11.2023 (güncellendi: 10:18 07.11.2023)
© AA / Bünyamin ÇelikDilan ve Engin Polat tutuklandı
Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Dilan ve Engin Polat çifti beraberindeki 12 kişiyle Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne koyuldu. Günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğu açıklamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat’ın cezaevinde haftalık en fazla 2 bin 500 TL harcayabileceği belirtildi.
Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat’ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu.
Dilan Polat’a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat’a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat’a, “Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin” diyerek moral vermeye çalıştı.

Haftada 2 bin 500 lira harcayabilecek

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar haberine göre günlük harcama tutarının 750 bin TL’yi bulduğunu geçen aylarda açıklayan Dilan Polat’ın cezaevinde harcayabileceği tutar da belli oldu. Dilan Polat’a en çok vurgulanan kural ise haftada sadece 2 bin 500 TL harcayabileceği oldu. Cezaevindeki mahkûmlar aileleri tarafından yatırılan paranın bir hafta boyunca sadece 2 bin 500 TL’sini kantinde harcayabiliyor. Kantinde para geçmiyor. Cezaevinde kalan kişi kantinden almak istediği şeyi bir gün önceden yazdırıyor, ertesi gün de teslim alıyor. Kantinden aldığı şeylerin ücreti, cezaevi müdürlüğündeki hesabından düşülüyor.
Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı
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