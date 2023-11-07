https://sputniknews.com.tr/20231107/donetskin-merkezinde-yolcu-otobusune-mermi-isabet-etti-yaralilar-var-1077166769.html
Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne mermi isabet etti, yaralılar var
Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne mermi isabet etti, yaralılar var
Donetsk'in merkezine düşen mermiden yolcu otobüsün etkilendiği, bazı yolcuların yaralandığı belirtildi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T20:57+0300
2023-11-07T20:57+0300
2023-11-07T20:57+0300
ukrayna krizi
donetsk
otobüs
mermi
yaralı
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Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne isabet eden mermiler yolcuların yaralanmasına neden oldu.Olay yerinde bulunan RIA Novosti muhabiri, bugün Donetsk’in merkezine düzenlenen yeni topçu saldırısında bir yolcu otobüsünün etkilendiğini bildirdi. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/ukrayna-ordusundan-donetske-saldiri-yasakli-misket-bombalari-bir-kez-daha-kullanildi-1077126213.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk, otobüs, mermi, yaralı
donetsk, otobüs, mermi, yaralı
Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne mermi isabet etti, yaralılar var
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Donetsk'in merkezine düşen mermiden yolcu otobüsün etkilendiği, bazı yolcuların yaralandığı belirtildi.
Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne isabet eden mermiler yolcuların yaralanmasına neden oldu.
Olay yerinde bulunan RIA Novosti muhabiri, bugün Donetsk’in merkezine düzenlenen yeni topçu saldırısında bir yolcu otobüsünün etkilendiğini bildirdi. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı ifade edildi.