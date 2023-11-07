https://sputniknews.com.tr/20231107/donetskin-merkezinde-yolcu-otobusune-mermi-isabet-etti-yaralilar-var-1077166769.html

Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne mermi isabet etti, yaralılar var

Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne mermi isabet etti, yaralılar var

Donetsk'in merkezine düşen mermiden yolcu otobüsün etkilendiği, bazı yolcuların yaralandığı belirtildi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T20:57+0300

2023-11-07T20:57+0300

2023-11-07T20:57+0300

ukrayna krizi

donetsk

otobüs

mermi

yaralı

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Donetsk’in merkezinde yolcu otobüsüne isabet eden mermiler yolcuların yaralanmasına neden oldu.Olay yerinde bulunan RIA Novosti muhabiri, bugün Donetsk’in merkezine düzenlenen yeni topçu saldırısında bir yolcu otobüsünün etkilendiğini bildirdi. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/ukrayna-ordusundan-donetske-saldiri-yasakli-misket-bombalari-bir-kez-daha-kullanildi-1077126213.html

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donetsk, otobüs, mermi, yaralı