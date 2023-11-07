https://sputniknews.com.tr/20231107/donetske-fuze-saldirisinda-olenlerin-sayisi-20ye-ulasti-1077167583.html
Donetsk’e füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye ulaştı
Donetsk’e füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye ulaştı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun bugün Donetsk şehrine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısının 20’ye ulaştığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T21:33+0300
2023-11-07T21:33+0300
2023-11-07T21:33+0300
ukrayna krizi
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donetsk halk cumhuriyeti
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saldırı
ukrayna
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DHC’nin Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilciliği’nin açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk şehrine üç kez düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye çıktı.DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun saldırılarda ABD yapımı HIMARS füzelerini kullandığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231107/donetskin-merkezinde-yolcu-otobusune-mermi-isabet-etti-yaralilar-var-1077166769.html
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donetsk, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), saldırı, ukrayna, ukrayna krizi
Donetsk’e füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye ulaştı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun bugün Donetsk şehrine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısının 20’ye ulaştığını duyurdu.
DHC’nin Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilciliği’nin açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk şehrine üç kez düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye çıktı.
DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun saldırılarda ABD yapımı HIMARS füzelerini kullandığını belirtti.