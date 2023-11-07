https://sputniknews.com.tr/20231107/donetske-fuze-saldirisinda-olenlerin-sayisi-20ye-ulasti-1077167583.html

Donetsk’e füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye ulaştı

Donetsk’e füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye ulaştı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun bugün Donetsk şehrine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısının 20’ye ulaştığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

donetsk

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

saldırı

ukrayna

ukrayna krizi

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DHC’nin Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi Temsilciliği’nin açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk şehrine üç kez düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye çıktı.DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun saldırılarda ABD yapımı HIMARS füzelerini kullandığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231107/donetskin-merkezinde-yolcu-otobusune-mermi-isabet-etti-yaralilar-var-1077166769.html

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donetsk halk cumhuriyeti

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