https://sputniknews.com.tr/20231107/bakanliktan-erken-emeklilik-hakkina-sahip-meslekler-aciklamasi-1077156444.html

Bakanlıktan erken emeklilik hakkına sahip meslekler açıklaması

Bakanlıktan erken emeklilik hakkına sahip meslekler açıklaması

Erken emeklilik hakkına sahip meslek listesinin güncellendiği yönündeki iddialara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T16:55+0300

2023-11-07T16:55+0300

2023-11-07T16:55+0300

erken emeklilik

türkiye

son dakika

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

meslek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'maden işçileri, öğretmen, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarına erken emeklilik hakkının verildiği' haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumunca erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da listeye dahil edildiği ve bu meslekleri yapanların belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabileceklerine" ilişkin haberler yayımlandığı hatırlatıldı.Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen iş yerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabildikleri belirtildi. Kanunda belirlenen iş yerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklendiği, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürdüğü ifade edildi.Erken emeklilik yasasında değişiklik yokİlgili kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kollarının dikkate alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231107/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-emekli-maaslariyla-ilgili-aciklama-1077154921.html

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