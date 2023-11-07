https://sputniknews.com.tr/20231107/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-emekli-maaslariyla-ilgili-aciklama-1077154921.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli aylığı alan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecek... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T16:12+0300
2023-11-07T16:12+0300
2023-11-07T16:12+0300
türkiye
emekli maaşı
emekli
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20231107/emekliye-odemeler-guncellendi-kasim-ayi-rekor-kirdi-kim-nasil-maas-promosyondan-faydalanacak-1077132002.html
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emekli aylıkları ne zaman alınacak, emekli maaşlarının günü değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak
emekli aylıkları ne zaman alınacak, emekli maaşlarının günü değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli aylığı alan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecek. Maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."