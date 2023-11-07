https://sputniknews.com.tr/20231107/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-emekli-maaslariyla-ilgili-aciklama-1077154921.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli aylığı alan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecek... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T16:12+0300

2023-11-07T16:12+0300

2023-11-07T16:12+0300

türkiye

emekli maaşı

emekli

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20231107/emekliye-odemeler-guncellendi-kasim-ayi-rekor-kirdi-kim-nasil-maas-promosyondan-faydalanacak-1077132002.html

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emekli aylıkları ne zaman alınacak, emekli maaşlarının günü değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak