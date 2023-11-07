Bakan Bayraktar yanıtladı: İsrail ile ilgili projeler tamamen rafa mı kalktı?
© SputnikEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İsrail ile Türkiye arasında yürütülen enerji projelerinin devam edip etmediği sorusuna "Böyle bir atmosferde bu kadar büyük bir vahşetin insanlık dramının yaşandığı ortamda herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur diye düşünüyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bayraktar, İsrail ile Türkiye arasında yürütülen enerji projelerinin devam edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:
Böyle bir atmosferde bu kadar büyük bir vahşetin insanlık dramının yaşandığı ortamda herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur diye düşünüyorum. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, acaba Gazze’nin elektrik, su, gıda ihtiyacını nasıl giderebiliriz bu olabilir. Tek proje bu olur.
"Benim için kişisel olarak özel bir yer. 2017’de Gazze’deydim.13 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Bir özür beyanı İsrail ile duran ilişkilerimizin tekrar normalleşmeye girdiği bir 2016 dönemi oldu. İki enerji bakanı, orada heyette ben de vardım. İsrail ile bazı projeleri doğalgaz projelerini konuşmaya başladık" dedi ve şunları ekledi:
Konuştuğumuz çok önemli bir başka proje daha vardı. O gün yine gündemimizde Gazze vardı. Gazze’nin kamu binalarına, okullarına elektrik götürülmesiyle alakalı projeler vardı. Tek üretim santralinin sadece 2 günlük yakıt kabiliyeti olan o santralin iyileştirilmesi ile ilgili projeler vardı. Bu çerçevede başlayan bir ilişki oldu. 2017’de Gazze’ye gittim. Büyük bir teknik ekiple gittik.
Bayraktar, açıklamalarına "Elektrik olmayınca su yok, hijyen yok. Hiçbir şey yok. Hayatın durduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bizim o dönemde de geliştirdiğimiz projelerin içerisinde en önemli unsurlardan biri buydu. Sonra malumunuz ilişkiler tekrar durma noktasına geldi. Projeler rafa kalktı" diye devam etti.
Türkiye’nin mevcut çatışma ortamında Gazze’ye gönderdikleri jeneratörlerin Refah Sınır Kapısında bekletildiğini açıklayarak şunları kaydetti:
Sadece 3 hafta önce BM Genel Kurulu marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Başbakanı ile görüşmesi oldu. Sonraki süreçte benim İsrail’e gitmem gündemdeydi. Fakat orada yaşanan büyük vahşet ve zulümden sonra şu anda konuşabileceğimiz tek proje, tekrar biz Gazze’nin elektriğini nasıl ayağa kaldırabiliriz. Jeneratörler gönderdik Refah kapısında bekliyor. Power Ship dediğimiz gemi yüzer santral, mobil santrallerle oraya nasıl katkıda bulunabiliriz. O insanları tekrar normal hayatlarına döndürebiliriz. Herhangi bir ateşkes olmadan hiçbir şeyi konuşmak mümkün değil. Dilerseniz bu Akdeniz projelerine hiç girmeyelim.