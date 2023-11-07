https://sputniknews.com.tr/20231107/bakan-bayraktar-yanitladi-israil-ile-ilgili-projeler-tamamen-rafa-mi-kalkti-1077168714.html

Bakan Bayraktar yanıtladı: İsrail ile ilgili projeler tamamen rafa mı kalktı?

Bakan Bayraktar yanıtladı: İsrail ile ilgili projeler tamamen rafa mı kalktı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İsrail ile Türkiye arasında yürütülen enerji projelerinin devam edip etmediği sorusuna "Böyle bir atmosferde bu... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T22:36+0300

2023-11-07T22:36+0300

2023-11-07T22:36+0300

türkiye

gazze

gazze şeridi

bayraktar

bayraktar

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bayraktar, İsrail ile Türkiye arasında yürütülen enerji projelerinin devam edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:"Benim için kişisel olarak özel bir yer. 2017’de Gazze’deydim.13 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Bir özür beyanı İsrail ile duran ilişkilerimizin tekrar normalleşmeye girdiği bir 2016 dönemi oldu. İki enerji bakanı, orada heyette ben de vardım. İsrail ile bazı projeleri doğalgaz projelerini konuşmaya başladık" dedi ve şunları ekledi:Bayraktar, açıklamalarına "Elektrik olmayınca su yok, hijyen yok. Hiçbir şey yok. Hayatın durduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bizim o dönemde de geliştirdiğimiz projelerin içerisinde en önemli unsurlardan biri buydu. Sonra malumunuz ilişkiler tekrar durma noktasına geldi. Projeler rafa kalktı" diye devam etti.Türkiye’nin mevcut çatışma ortamında Gazze’ye gönderdikleri jeneratörlerin Refah Sınır Kapısında bekletildiğini açıklayarak şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231005/enerji-bakani-bayraktar-ilk-reaktor-icin-hedef-tarihimiz-29-ekim-2024-1076045240.html

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