Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV yayınında sorularını yanıtladı. Akkuyu Santrali'nde son durum hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" şeklinde konuştu.Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

Enerji Bakanı Bayraktar: İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024

© AA / Mustafa Ünal Uysal Alparslan Bayraktar © AA / Mustafa Ünal Uysal

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son duruma ilişkin de "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" dedi.