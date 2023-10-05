https://sputniknews.com.tr/20231005/enerji-bakani-bayraktar-ilk-reaktor-icin-hedef-tarihimiz-29-ekim-2024-1076045240.html
Enerji Bakanı Bayraktar: İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024
Enerji Bakanı Bayraktar: İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T10:48+0300
2023-10-05T10:48+0300
2023-10-05T11:14+0300
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enerji
türkiye
alparslan bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV yayınında sorularını yanıtladı. Akkuyu Santrali'nde son durum hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" şeklinde konuştu.Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/rosatom-akkuyu-sayesinde-rekor-kirdi-1075754442.html
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enerji, türkiye, alparslan bayraktar
Enerji Bakanı Bayraktar: İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024
10:48 05.10.2023 (güncellendi: 11:14 05.10.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki son duruma ilişkin de "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV yayınında sorularını yanıtladı. Akkuyu Santrali'nde son durum hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" şeklinde konuştu.
Bayraktar, Kasım ayında İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.