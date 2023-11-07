https://sputniknews.com.tr/20231107/artik-sadece-hukuk-fakultesinden-mezun-olmak-yeterli-olmayacak-yeni-sistemde-nasil-avukat-olunur-1077137850.html
Artık sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak yeterli olmayacak: Yeni sistemde nasıl avukat olunur?
Artık sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak yeterli olmayacak: Yeni sistemde nasıl avukat olunur?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık avukat olmak için sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmanın yeterli olmayacağını söyledi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T11:12+0300
2023-11-07T11:12+0300
2023-11-07T11:17+0300
yaşam
avukat
üniversite
yılmaz tunç
sınav
hukuk fakültesi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık avukat olmanın o kadar da kolay olmayacağını açıkladı. Türkiye’de hukuk fakültelerinin fazlalığından söz eden ve özellikle savunmada görev alan avukatların sayısının fazla olması nedeniyle savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri gelecek süreçte gidermeleri gerektiğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle dedi:Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek, avukat olmak için neler yapılmalı?Uygulamaya geçmesi planlanan yeni sistemde hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılması planlanıyor. 2024 yılında başlayacak olan sistem, avukatlık stajını yapmak için bile sınava girme şartı koşacak.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hukuk-egitimi-olmayan-sahte-avukat-onlarca-dava-kazandi-tutuklayanlari-bile-hayran-birakti-1076420450.html
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nasıl avukat olunur, avukat olmak için gerekenler, yeni sistemde avukat olmak, avukat olmak için ne yapmak gerek, yeni avukatlık sistemi, avukat olmak için ne okumak gerekiyor, hukuk fakültesi okuyan avukat olamaz mı
nasıl avukat olunur, avukat olmak için gerekenler, yeni sistemde avukat olmak, avukat olmak için ne yapmak gerek, yeni avukatlık sistemi, avukat olmak için ne okumak gerekiyor, hukuk fakültesi okuyan avukat olamaz mı
Artık sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak yeterli olmayacak: Yeni sistemde nasıl avukat olunur?
11:12 07.11.2023 (güncellendi: 11:17 07.11.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık avukat olmak için sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmanın yeterli olmayacağını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık avukat olmanın o kadar da kolay olmayacağını açıkladı.
Türkiye’de hukuk fakültelerinin fazlalığından söz eden ve özellikle savunmada görev alan avukatların sayısının fazla olması nedeniyle savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri gelecek süreçte gidermeleri gerektiğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle dedi:
"Hukuk fakültelerimizin sayısı fazla. Bu fazlalık nedeniyle mezun olan kardeşlerimizin özellikle savunmada görev alan avukatlarımızın sayısının fazla olması nedeniyle, oradaki savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri de önümüzdeki süreçlerde gidermemiz lazım. Bu anlamda kontenjan ilgili sınırlama yapılmıştı. Kontenjanın yüz bine düşürülmesi noktasında çalışmalarımız var. Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz artık direkt avukatlık stajına başlayamayacaklar ya da hemen hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültesinden mezun olan bir genç kardeşimiz öncelikle nı kazanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bu sistem başlıyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlık stajına o sınavı kazananlar başlayabilir."
Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek, avukat olmak için neler yapılmalı?
Uygulamaya geçmesi planlanan yeni sistemde hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılması planlanıyor. 2024 yılında başlayacak olan sistem, avukatlık stajını yapmak için bile sınava girme şartı koşacak.