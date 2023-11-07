https://sputniknews.com.tr/20231107/artik-sadece-hukuk-fakultesinden-mezun-olmak-yeterli-olmayacak-yeni-sistemde-nasil-avukat-olunur-1077137850.html

Artık sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak yeterli olmayacak: Yeni sistemde nasıl avukat olunur?

Artık sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak yeterli olmayacak: Yeni sistemde nasıl avukat olunur?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık avukat olmak için sadece Hukuk Fakültesi’nden mezun olmanın yeterli olmayacağını söyledi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

avukat

üniversite

yılmaz tunç

sınav

hukuk fakültesi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık avukat olmanın o kadar da kolay olmayacağını açıkladı. Türkiye’de hukuk fakültelerinin fazlalığından söz eden ve özellikle savunmada görev alan avukatların sayısının fazla olması nedeniyle savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri gelecek süreçte gidermeleri gerektiğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle dedi:Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek, avukat olmak için neler yapılmalı?Uygulamaya geçmesi planlanan yeni sistemde hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılması planlanıyor. 2024 yılında başlayacak olan sistem, avukatlık stajını yapmak için bile sınava girme şartı koşacak.

https://sputniknews.com.tr/20231017/hukuk-egitimi-olmayan-sahte-avukat-onlarca-dava-kazandi-tutuklayanlari-bile-hayran-birakti-1076420450.html

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