https://sputniknews.com.tr/20231107/allah-bazen-yuru-ya-kulum-der-demisti-beklenen-itiraf-dilan-polatin-avukatindan-geldi-1077134118.html
'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi
'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Avukatları Ahmet Gün milyonlarca liralık sahte faturayı itiraf etti. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T09:52+0300
2023-11-07T09:52+0300
2023-11-07T09:52+0300
yaşam
avukat
dilan polat
engin polat
vergi dolandırıcılığı
vergi borcu
cezaevi
silivri
silivri cezaevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076541128_0:10:753:434_1920x0_80_0_0_793ea4c8e5b2c9a785607dea485a9cc0.png
Cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat'ın avukatları Ahmet Gün sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Savcılık, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'ın firmasına mal alış-satışı olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini belirtti.MASAK'tan tespitSavcılık, “Şüphelilerin sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tuttukları görüldü. Gelirlerini MİLDA Gayrimenkul Otomotiv şirketi üzerinden akladıkları, bu rakamın MASAK raporuna göre 250 milyon lira olduğu anlaşılmaktadır" ifadesine yer verdi. Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/iceride-korkuyorum-dedi-cezaevinde-ilk-istegi-ortaya-cikti-dilan-polat-kac-yil-ceza-aldi-1077132976.html
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076541128_81:0:672:443_1920x0_80_0_0_f73d4bfb4c1c339425840a619b58fb32.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avukat, dilan polat, engin polat, vergi dolandırıcılığı, vergi borcu, cezaevi, silivri, silivri cezaevi
avukat, dilan polat, engin polat, vergi dolandırıcılığı, vergi borcu, cezaevi, silivri, silivri cezaevi
'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi
Abone ol
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Avukatları Ahmet Gün milyonlarca liralık sahte faturayı itiraf etti.
Cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat'ın avukatları Ahmet Gün sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Savcılık, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'ın firmasına mal alış-satışı olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini belirtti.
Savcılık, “Şüphelilerin sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tuttukları görüldü. Gelirlerini MİLDA Gayrimenkul Otomotiv şirketi üzerinden akladıkları, bu rakamın MASAK raporuna göre 250 milyon lira olduğu anlaşılmaktadır" ifadesine yer verdi. Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.