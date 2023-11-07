https://sputniknews.com.tr/20231107/allah-bazen-yuru-ya-kulum-der-demisti-beklenen-itiraf-dilan-polatin-avukatindan-geldi-1077134118.html

'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi

'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Avukatları Ahmet Gün milyonlarca liralık sahte faturayı itiraf etti. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T09:52+0300

2023-11-07T09:52+0300

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Cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat'ın avukatları Ahmet Gün sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Savcılık, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'ın firmasına mal alış-satışı olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini belirtti.MASAK'tan tespitSavcılık, “Şüphelilerin sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tuttukları görüldü. Gelirlerini MİLDA Gayrimenkul Otomotiv şirketi üzerinden akladıkları, bu rakamın MASAK raporuna göre 250 milyon lira olduğu anlaşılmaktadır" ifadesine yer verdi. Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.

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