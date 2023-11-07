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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
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'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi
'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Avukatları Ahmet Gün milyonlarca liralık sahte faturayı itiraf etti. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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dilan polat
engin polat
vergi dolandırıcılığı
vergi borcu
cezaevi
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Cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat'ın avukatları Ahmet Gün sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Savcılık, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'ın firmasına mal alış-satışı olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini belirtti.MASAK'tan tespitSavcılık, “Şüphelilerin sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tuttukları görüldü. Gelirlerini MİLDA Gayrimenkul Otomotiv şirketi üzerinden akladıkları, bu rakamın MASAK raporuna göre 250 milyon lira olduğu anlaşılmaktadır" ifadesine yer verdi. Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/iceride-korkuyorum-dedi-cezaevinde-ilk-istegi-ortaya-cikti-dilan-polat-kac-yil-ceza-aldi-1077132976.html
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avukat, dilan polat, engin polat, vergi dolandırıcılığı, vergi borcu, cezaevi, silivri, silivri cezaevi
avukat, dilan polat, engin polat, vergi dolandırıcılığı, vergi borcu, cezaevi, silivri, silivri cezaevi

'Allah bazen yürü ya kulum der' demişti: Beklenen itiraf Dilan Polat'ın avukatından geldi

09:52 07.11.2023
© FotoğrafDilan Polat fincan
Dilan Polat fincan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Fotoğraf
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Avukatları Ahmet Gün milyonlarca liralık sahte faturayı itiraf etti.
Cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat'ın avukatları Ahmet Gün sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Savcılık, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'ın firmasına mal alış-satışı olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini belirtti.

MASAK'tan tespit

Savcılık, “Şüphelilerin sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tuttukları görüldü. Gelirlerini MİLDA Gayrimenkul Otomotiv şirketi üzerinden akladıkları, bu rakamın MASAK raporuna göre 250 milyon lira olduğu anlaşılmaktadır" ifadesine yer verdi. Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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