Ahmet Nur Çebi kararını verdi: 'Aday olmayacağım'
13:36 07.11.2023 (güncellendi: 13:39 07.11.2023)
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor:
12 sene önce bu kulübe geldim. Ne kadar zor dönemler olduğunu hatırlatmaya gerek yok. O dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa'da namağlup gruptan çıktığımız bir dönem oldu. Daha sonrasında 1 yıl ara verdim, aranın sonunda da buraya göreve geldik.
Her şeyden önce Beşiktaş diye düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim.