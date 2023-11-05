https://sputniknews.com.tr/20231105/ali-koc-sadece-6-gunde-yasananlar-baska-bir-ulkede-yasansaydi-yer-yerinden-oynardi-1077101419.html

Ali Koç: Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı

Ali Koç: Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Ali Koç "Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı. Bakalım... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T18:04+0300

2023-11-05T18:04+0300

2023-11-05T18:04+0300

ali koç

spor

fenerbahçe

divan kurulu

hakem

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu sezon ligde yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, değişim ateşini fitillemek istediklerini belirterek, açıklamaların Türk futbolu için milat olmasını temenni etti.Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Koç, "Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Sezon başında '11 haftada 30 puanınız olacak' deselerdi, herkes kabul ederdi. Futbolun içinde bunlar var. Yaralı ve sıkıntılı takımlar büyük maçlarda kükrer. 1-0 iken endişemiz yoktu, çeviririz dedik ama 45-47 arasında arka arkaya iki gol yiyince çevirmek zor oldu. Şanssız bir kulübüz. Sakatlıkların aynı mevkide olmaları bu işi zorlaştırıyor. Geçen sene de iyi gidiyorduk. Bir milli maç arası, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitti ama bunu aklınıza getirmeyin" ifadelerini kullandı.Hakem kararlarına ilişkin Türk futbolunun bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Koç, "İsmail Kartal hocamızın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Bunun arkasında o kadar çok olaylar var ki, artık yeter dedik, biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade ettik. Çünkü bu artık çığırından çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, oraya, buraya çağrı yapıyoruz kimse kılını kıpırdatmıyor. Kazanırız, kaybederiz, bizim başımıza bir şey gelir ama bir bakmışsınız çarklar dönmeye başlar. Anlamsız olaylar o kadar uzun süre birikir ki bu işi yapanlar hep yapabileceklerini sanar. Sonra bir olay olur ve bütün çatı çöker. Bu çatıyı hep beraber çökerteceğiz" diye konuştu.Geçen hafta sahalarda enteresan olaylar yaşandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:'Bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?'Ali Koç, Türk futbolunda son 6 günde yaşanan olayların başka bir ülkede olması halinde orada futbolun tüm dinamikleri değiştireceğini savundu.Yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları aktardı:Lale Orta'nın kendisine VAR kayıtlarını gönderdiğine dair iddialara ilişkin TFF'nin soruşturma açtığını aktaran Koç, "Bu belge dün gelmiş, 'Adana Demirspor-Fenerbahçe arasında oynanan maçın bir pozisyonunun VAR görüntüsü dönemin MHK Başkanı tarafından size gönderildi mi? Yukarıdaki soru dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı?' yazıyor. Cumartesi günü yollayıp 3 gün içinde cevap istiyorlar. Göndermezsen de dosya içindeki mevcut delillerle ilerleriz diyor. Ya bırak bana bunu göndermeyi, senin beni çağırıp ifademi alman lazım. Bunu söyleyen kişi gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki, böyle yazıyla, 2 soruyla soruşturulacak konular değil bunlar. Ama hiç olmazsa soruşturmalar başlatılıyormuş. Bu etik kurulunun soruşturacağı konu sadece bununla kalacaksa, vay sizin halinize. Ben de 'Tarık Ongun, 2020-2021 sezonunun VAR kayıtlarını vermiş.' diyorum. Bunu da soruşturun" değerlendirmesinde bulundu.'Biz niye hakemi yenmek zorundayız?'Ali Koç, ligin 10. haftasında yaşanan hakem kararlarına dikkati çekti.Diğer tüm hakem hatalarını bir kenara bıraktığını belirten Koç, "Ne hikmetse bu Rize'de hep tek golle kazanılan maçlar yaşanıyor. Hep de birinin lehine oluyor. Hatada bir dağılım olur normalde. (Gazete köşe yazılarının kupürlerini gösterdi) Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farklı kazanmıştır. Hakem kararlarında skoru etkileyeceklere odaklanıyoruz. Aslında çok daha önemlileri var. Özellikle tek gollü farklarda, verilen verilmeyen fauller, sarı kartlar, skoru etkiliyor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Dünkü maç için söyleyeyim, skorla alakalı bir durum değil. 24. dakikada maçı yavaşlatıyor diye oyuncuyu uyarıyorsun, 90'da sarı kart gösteriyorsun. Biz maçlara 8, 10, 12 dakika uzatma koyuyoruz, 'Türkiye'de oynanan futbol süresi, Avrupa'yla aynı' diyoruz. değil. Bugün Fenerbahçe'nin olduğu pozisyon hakemlere rağmen, rakibimizin pozisyonu da hakemler sayesinde demek herhalde abesle iştigal olmaz. Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Takım kuracaksın, hakemi yeneceksin, neden?" ifadelerini kullandı.Kara para aklama ve bahis konusuyla ilgili bir program yapıldığını hatırlatan Koç, şöyle konuştu:Hakan Ceylan-Leyla Ceylan konusunun özel bir konu olduğunu ancak boşanma davasında Türk futbolunu ilgilendiren birçok durumun bulunduğunu hatırlatan Koç, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231105/fenerbahce-yuksek-divan-kurulunda-ataturkun-hologram-goruntusu-ve-gercek-sesiyle-yaptigi-konusma-1077096375.html

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ali koç, fenerbahçe, divan kurulu, hakem