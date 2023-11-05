Ali Koç: Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye en çok hangi haberleri okudu?
07:00
7 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
07:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
07:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
08:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
08:20
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
08:29
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
09:09
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
09:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
10:09
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
10:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
11:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
11:31
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
11:39
2 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
12:19
1 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
12:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
12:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
16:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
16:25
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
16:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
16:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
18:37
2 dk
SESLİ HABER
BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
18:54
2 dk
SESLİ HABER
Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin verilen kişi sayısı açıklandı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
20:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
20:32
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
20:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Rusya zarar görmedi
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
21:07
1 dk
SESLİ HABER
İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
21:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
22:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
22:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
23:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
08:10
2 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
08:34
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
09:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
09:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
10:24
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
10:33
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
11:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Rusya zarar görmedi
11:20
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
11:43
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
11:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
12:31
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
12:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:25
1 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:34
8 dk
SESLİ HABER
Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
18:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
19:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
21:10
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
21:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
21:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
22:10
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
22:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
22:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
22:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
22:46
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
23:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
23:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
23:18
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
23:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
23:35
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231105/ali-koc-sadece-6-gunde-yasananlar-baska-bir-ulkede-yasansaydi-yer-yerinden-oynardi-1077101419.html
Ali Koç: Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı
Ali Koç: Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Ali Koç "Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı. Bakalım... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T18:04+0300
2023-11-05T18:04+0300
ali koç
spor
fenerbahçe
divan kurulu
hakem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077101751_0:0:2768:1557_1920x0_80_0_0_5df38eea0b95b0faf9fd728f8cda2be7.jpg
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu sezon ligde yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, değişim ateşini fitillemek istediklerini belirterek, açıklamaların Türk futbolu için milat olmasını temenni etti.Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Koç, "Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Sezon başında '11 haftada 30 puanınız olacak' deselerdi, herkes kabul ederdi. Futbolun içinde bunlar var. Yaralı ve sıkıntılı takımlar büyük maçlarda kükrer. 1-0 iken endişemiz yoktu, çeviririz dedik ama 45-47 arasında arka arkaya iki gol yiyince çevirmek zor oldu. Şanssız bir kulübüz. Sakatlıkların aynı mevkide olmaları bu işi zorlaştırıyor. Geçen sene de iyi gidiyorduk. Bir milli maç arası, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitti ama bunu aklınıza getirmeyin" ifadelerini kullandı.Hakem kararlarına ilişkin Türk futbolunun bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Koç, "İsmail Kartal hocamızın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Bunun arkasında o kadar çok olaylar var ki, artık yeter dedik, biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade ettik. Çünkü bu artık çığırından çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, oraya, buraya çağrı yapıyoruz kimse kılını kıpırdatmıyor. Kazanırız, kaybederiz, bizim başımıza bir şey gelir ama bir bakmışsınız çarklar dönmeye başlar. Anlamsız olaylar o kadar uzun süre birikir ki bu işi yapanlar hep yapabileceklerini sanar. Sonra bir olay olur ve bütün çatı çöker. Bu çatıyı hep beraber çökerteceğiz" diye konuştu.Geçen hafta sahalarda enteresan olaylar yaşandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:'Bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?'Ali Koç, Türk futbolunda son 6 günde yaşanan olayların başka bir ülkede olması halinde orada futbolun tüm dinamikleri değiştireceğini savundu.Yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları aktardı:Lale Orta'nın kendisine VAR kayıtlarını gönderdiğine dair iddialara ilişkin TFF'nin soruşturma açtığını aktaran Koç, "Bu belge dün gelmiş, 'Adana Demirspor-Fenerbahçe arasında oynanan maçın bir pozisyonunun VAR görüntüsü dönemin MHK Başkanı tarafından size gönderildi mi? Yukarıdaki soru dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı?' yazıyor. Cumartesi günü yollayıp 3 gün içinde cevap istiyorlar. Göndermezsen de dosya içindeki mevcut delillerle ilerleriz diyor. Ya bırak bana bunu göndermeyi, senin beni çağırıp ifademi alman lazım. Bunu söyleyen kişi gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki, böyle yazıyla, 2 soruyla soruşturulacak konular değil bunlar. Ama hiç olmazsa soruşturmalar başlatılıyormuş. Bu etik kurulunun soruşturacağı konu sadece bununla kalacaksa, vay sizin halinize. Ben de 'Tarık Ongun, 2020-2021 sezonunun VAR kayıtlarını vermiş.' diyorum. Bunu da soruşturun" değerlendirmesinde bulundu.'Biz niye hakemi yenmek zorundayız?'Ali Koç, ligin 10. haftasında yaşanan hakem kararlarına dikkati çekti.Diğer tüm hakem hatalarını bir kenara bıraktığını belirten Koç, "Ne hikmetse bu Rize'de hep tek golle kazanılan maçlar yaşanıyor. Hep de birinin lehine oluyor. Hatada bir dağılım olur normalde. (Gazete köşe yazılarının kupürlerini gösterdi) Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farklı kazanmıştır. Hakem kararlarında skoru etkileyeceklere odaklanıyoruz. Aslında çok daha önemlileri var. Özellikle tek gollü farklarda, verilen verilmeyen fauller, sarı kartlar, skoru etkiliyor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Dünkü maç için söyleyeyim, skorla alakalı bir durum değil. 24. dakikada maçı yavaşlatıyor diye oyuncuyu uyarıyorsun, 90'da sarı kart gösteriyorsun. Biz maçlara 8, 10, 12 dakika uzatma koyuyoruz, 'Türkiye'de oynanan futbol süresi, Avrupa'yla aynı' diyoruz. değil. Bugün Fenerbahçe'nin olduğu pozisyon hakemlere rağmen, rakibimizin pozisyonu da hakemler sayesinde demek herhalde abesle iştigal olmaz. Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Takım kuracaksın, hakemi yeneceksin, neden?" ifadelerini kullandı.Kara para aklama ve bahis konusuyla ilgili bir program yapıldığını hatırlatan Koç, şöyle konuştu:Hakan Ceylan-Leyla Ceylan konusunun özel bir konu olduğunu ancak boşanma davasında Türk futbolunu ilgilendiren birçok durumun bulunduğunu hatırlatan Koç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231105/fenerbahce-yuksek-divan-kurulunda-ataturkun-hologram-goruntusu-ve-gercek-sesiyle-yaptigi-konusma-1077096375.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077101751_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_0c5d10ae69abfbcf483d0be9f9a393f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali koç, fenerbahçe, divan kurulu, hakem
ali koç, fenerbahçe, divan kurulu, hakem

Ali Koç: Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı

18:04 05.11.2023
© AA / Esra BilginFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
© AA / Esra Bilgin
Abone olTelegram
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Ali Koç "Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı. Bakalım bizim ülkemizde ne olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek, normalleştirilecek mi? Bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu sezon ligde yaşanan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, değişim ateşini fitillemek istediklerini belirterek, açıklamaların Türk futbolu için milat olmasını temenni etti.
Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Koç, "Dünkü maç aslında buranın havasını biraz bozdu. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir gece değildi. Sezon başında '11 haftada 30 puanınız olacak' deselerdi, herkes kabul ederdi. Futbolun içinde bunlar var. Yaralı ve sıkıntılı takımlar büyük maçlarda kükrer. 1-0 iken endişemiz yoktu, çeviririz dedik ama 45-47 arasında arka arkaya iki gol yiyince çevirmek zor oldu. Şanssız bir kulübüz. Sakatlıkların aynı mevkide olmaları bu işi zorlaştırıyor. Geçen sene de iyi gidiyorduk. Bir milli maç arası, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitti ama bunu aklınıza getirmeyin" ifadelerini kullandı.
Hakem kararlarına ilişkin Türk futbolunun bu şekilde devam edemeyeceğini vurgulayan Koç, "İsmail Kartal hocamızın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Bunun arkasında o kadar çok olaylar var ki, artık yeter dedik, biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyi yapacağımızı, şampiyonluk kadar bu iş için de mücadele edeceğimizi ifade ettik. Çünkü bu artık çığırından çıktı. Devlete çağrı yapıyoruz, oraya, buraya çağrı yapıyoruz kimse kılını kıpırdatmıyor. Kazanırız, kaybederiz, bizim başımıza bir şey gelir ama bir bakmışsınız çarklar dönmeye başlar. Anlamsız olaylar o kadar uzun süre birikir ki bu işi yapanlar hep yapabileceklerini sanar. Sonra bir olay olur ve bütün çatı çöker. Bu çatıyı hep beraber çökerteceğiz" diye konuştu.
Geçen hafta sahalarda enteresan olaylar yaşandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:
"Selahattin Baki'nin açıklama yapacağı konular, 10. haftadaki maçlarla alakalıydı. Yaşadığımız talihsiz sakatlıklar nedeniyle açıklamamızı beklettik. İyi ki de bekletmişiz. Çok fazla şey gelişti. 10. hafta oynanan maçlar vardı, Çaykur Rizespor 0-Galatasaray 1, Pendikspor 0-Fenerbahçe 5. Zaten sıkıntılarımız vardı, ilk 7 haftadaki hakem hataları bir sezona bedel demiştik. Pendikspor maçında da Ferdi'ye yapılan hareket var. Sonrasında İsmail Kartal hocamız, maç sonrasında yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Son derece iyi niyetli, saygısızlık barındırmayan bir açıklamaydı. Bu durum bardağı taşıran damla oldu. 31 Ekim Salı günü bir televizyon kanalında Murat Ağırel isimli bir program sunucusu, futbol ve kara para açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Temiz futbol hepimizi ilgilendirir. Bu iddiaların TFF tarafından ele alınış biçimi bizi ilgilendirir. Bizim birçok başvurumuz var. Aslında oradaki tutumları da buradaki tutumlarıyla paralel. TFF bu programla ilgili 'Bizi bağlamaz' açıklaması yaptı. Sonra İzmir'de 'Hakem çetesi' diye bir haber yapıldı. Bir boşanma haberiydi ama detayı çok fazla. 3 Kasım Cuma günü 27 yıllık yardımcı hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçeleri, bizim hep işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Fenerbahçe'ye karşı kurulan düzenin deşifresiydi. Sadece bu mektup bile, hakemlik müessesini dibinden değiştirecek niteliktedir. Verilen cezalar, atamalar ile hakemlerin özgür, adil karar vermesi engelleniyor diyor."

'Bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı?'

Ali Koç, Türk futbolunda son 6 günde yaşanan olayların başka bir ülkede olması halinde orada futbolun tüm dinamikleri değiştireceğini savundu.
Yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları aktardı:
"Sadece 6 günde yaşananlar başka bir ülkede yaşansaydı yer yerinden oynardı. Hatta bir tanesi yaşansaydı yer yerinden oynardı, futbolun dinamikleri değişirdi. Bakalım bizim ülkemizde ne olacak? Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek, normalleştirilecek mi? Bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u olacak mı? Bunlar, 6 günde olanlar. Bundan önce birkaç senedir olanlar var. Fenerbahçe olarak bu olanlarla ilgili, kasım 2020 yılından başlamak üzere 5 tane başvurumuz olmuş. Kardeşim bir araştırın. 2 tane avantajı var bunun. Gerçekse dibine inersin, dibine indiğin zaman başka konuların da dibine inmiş olacaksın. Gerçek değilse de atıp tutanlar, bunun bir bedeli olduğunu bilecek, buna göre televizyonda daha dikkatli davranacak. Her türlü kazanacaksın."
Lale Orta'nın kendisine VAR kayıtlarını gönderdiğine dair iddialara ilişkin TFF'nin soruşturma açtığını aktaran Koç, "Bu belge dün gelmiş, 'Adana Demirspor-Fenerbahçe arasında oynanan maçın bir pozisyonunun VAR görüntüsü dönemin MHK Başkanı tarafından size gönderildi mi? Yukarıdaki soru dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı?' yazıyor. Cumartesi günü yollayıp 3 gün içinde cevap istiyorlar. Göndermezsen de dosya içindeki mevcut delillerle ilerleriz diyor. Ya bırak bana bunu göndermeyi, senin beni çağırıp ifademi alman lazım. Bunu söyleyen kişi gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki, böyle yazıyla, 2 soruyla soruşturulacak konular değil bunlar. Ama hiç olmazsa soruşturmalar başlatılıyormuş. Bu etik kurulunun soruşturacağı konu sadece bununla kalacaksa, vay sizin halinize. Ben de 'Tarık Ongun, 2020-2021 sezonunun VAR kayıtlarını vermiş.' diyorum. Bunu da soruşturun" değerlendirmesinde bulundu.

'Biz niye hakemi yenmek zorundayız?'

Ali Koç, ligin 10. haftasında yaşanan hakem kararlarına dikkati çekti.
Diğer tüm hakem hatalarını bir kenara bıraktığını belirten Koç, "Ne hikmetse bu Rize'de hep tek golle kazanılan maçlar yaşanıyor. Hep de birinin lehine oluyor. Hatada bir dağılım olur normalde. (Gazete köşe yazılarının kupürlerini gösterdi) Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farklı kazanmıştır. Hakem kararlarında skoru etkileyeceklere odaklanıyoruz. Aslında çok daha önemlileri var. Özellikle tek gollü farklarda, verilen verilmeyen fauller, sarı kartlar, skoru etkiliyor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor. Dünkü maç için söyleyeyim, skorla alakalı bir durum değil. 24. dakikada maçı yavaşlatıyor diye oyuncuyu uyarıyorsun, 90'da sarı kart gösteriyorsun. Biz maçlara 8, 10, 12 dakika uzatma koyuyoruz, 'Türkiye'de oynanan futbol süresi, Avrupa'yla aynı' diyoruz. değil. Bugün Fenerbahçe'nin olduğu pozisyon hakemlere rağmen, rakibimizin pozisyonu da hakemler sayesinde demek herhalde abesle iştigal olmaz. Biz niye hakemi yenmek zorundayız? Takım kuracaksın, hakemi yeneceksin, neden?" ifadelerini kullandı.
Kara para aklama ve bahis konusuyla ilgili bir program yapıldığını hatırlatan Koç, şöyle konuştu:
" Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. Mesela ben federasyona gidiyorum ve elimde gizli çekilmiş, iki takım yöneticilerinin pazarlık yaptığı görüntü var. Federasyon ne yaparsa doğru yapmış olur, 'Gizli kamera delil sayılmaz' derse mi doğru olur, 'Bunlar ciddi iddialar, bu gizli çekilmiş ama bunu soruşturmam lazım.' derse mi doğru olur. Bu arada videolar bende var. Bana göre programdaki iddialar endişe verici, federasyon 'Bizi bağlamaz' diyor. Seni bağlar arkadaş. 536 passolig kartı var, 4, 5 bin liradan bilet satıyor. Biletlerin hepsi satılmış diyor, statta 3 kişi var. Başka bir maçta da geçen sene 50 bin lira fiyat koymuştu bir takım. Kulüpler bilet satışını herhangi bir şekilde manipüle ederse, TFF bunu soruşturmak zorundadır. Bu sene bir takım, misafir takım taraftarına fahiş fiyattan bilet sattığı için 1.2 milyon lira ceza aldı. Yani TFF'yi ilgilendiriyor bu durum. Küfür eden seyirciyi gözbebeğinden yakalayan e-bilet sistemi, kara para aklama iddialarında TFF'nin sorumluluk sahibi olmadığını yazılı olarak duyurduğu bir komediye dönüşmüştür. Ya ben yalan söylüyorum ya da onlarda bir sıkıntı var. Soruşturun kardeşim, ben sizi itham ediyorum. Temiz futbolu ilgilendiren bir konuda gücünüz yetmeyebilir. Ama devletin gücüne başvurun. Programları ayarlamak için RTÜK'e gitmeyi biliyorsunuz. Bunun için sayın başkan RTÜK'e gidiyor. Futbol bir suç için kullanılıyorsa, sizi sonuna kadar ilgilendirir."
Hakan Ceylan-Leyla Ceylan konusunun özel bir konu olduğunu ancak boşanma davasında Türk futbolunu ilgilendiren birçok durumun bulunduğunu hatırlatan Koç, şunları kaydetti:
"Herhalde buna da 'Boşanma davası, beni ilgilendirmez' diyecekler. Bu boşanma davasının içinde, hanımefendi ve avukatının iddiaları sonuna kadar soruşturulmalı. Ciddi bilgi sahibi olduğum konularla ilgili neredeyse birebir bilgi vermesi de göz ardı edemeyeceğimiz bir unsur. Bu konu çok ciddi bir konudur, doğrudur, bu isimler derhal futboldan men edilmelidir. Biz bunu UEFA'ya, IFAB'a şikayet edeceğiz. Bu Ege bölgesindeki arkadaşlar, UEFA'da maç alıyorlar, 'Sağlık raporunu yollamadık, geciktik' diyerek geriye dönük rapor alıyorlar. Mağdur olmamak için içlerinden bir tanesi, eş olan, 'Ben hallederim' diyerek eski tarihli rapor alıyor. Bu haber çıkmadan çok önce öğrendim ben bunu. Sadece şunu soruyorum, bu 3 hakem sahte rapor aldı mı, almadı mı? Yine mi üstünü örteceksiniz. Futbolun marka değeri sorunları çözerek artırılır. Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil yönetim beklersiniz? Her şeyi bir kenara koydum, dişini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun sen? Sayın Büyükekşi, şeffaflık, adil futbol, ne yapacaksınız? Televizyon ve YouTube'da birileri ciddi ithamda bulunuyor, ifadeye çağırılıyor. Siz böyle bu insanları kırdıracak mısınız? Yoksa bunu bir fırsat olarak mı değerlendireceksiniz, göreceğiz. Bu haberde bir sürü şey var. VAR'daki görüntüler var, şaibeli maçlar var, kendi gazetecileri var. Rakibimiz de bu sistemle çalışıyor. Kariyeri biten hakemlerin bir tercih yapması gerekiyordu. Ya hakemlikte devam edecektin ya medyayı tercih edecektin. Artık bu kural yok."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Atatürk'ün hologram görüntüsü ve gerçek sesiyle yaptığı konuşma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
SPOR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Atatürk'ün hologram görüntüsü ve gerçek sesiyle yaptığı konuşma
15:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала