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Dilan Polat’ın telefon konuşmaları ortaya çıktı: 'Grupları komple sil hayatım'
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'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarını yalanladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" paylaşımları üzerine açıklama yayınladı.Açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" dendi.
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'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama

12:46 07.11.2023
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" paylaşımları üzerine açıklama yayınladı.
Açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" dendi.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
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