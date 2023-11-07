https://sputniknews.com.tr/20231107/1-milyon-filistinli-turk-vatandasi-olacak-iddiasina-yalanlama-1077141706.html
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarını yalanladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T12:46+0300
2023-11-07T12:46+0300
2023-11-07T12:46+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
filistin
dezenformasyon
israil
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" paylaşımları üzerine açıklama yayınladı.Açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-uyardi-telefonlara-gelen-bu-mesaja-dikkat-1077059340.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, filistin, dezenformasyon, israil
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, filistin, dezenformasyon, israil
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" paylaşımları üzerine açıklama yayınladı.
Açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" dendi.