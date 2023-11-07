https://sputniknews.com.tr/20231107/1-milyon-filistinli-turk-vatandasi-olacak-iddiasina-yalanlama-1077141706.html

'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama

'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarını yalanladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T12:46+0300

2023-11-07T12:46+0300

2023-11-07T12:46+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

filistin

dezenformasyon

israil

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" paylaşımları üzerine açıklama yayınladı.Açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231104/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-uyardi-telefonlara-gelen-bu-mesaja-dikkat-1077059340.html

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