https://sputniknews.com.tr/20231104/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-uyardi-telefonlara-gelen-bu-mesaja-dikkat-1077059340.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı: Telefonlara gelen bu mesaja dikkat
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı: Telefonlara gelen bu mesaja dikkat
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi cep telefonlarına gelen "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı"... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T14:25+0300
2023-11-04T14:25+0300
2023-11-04T14:25+0300
türkiye
dezenformasyon
mesaj
dolandırıcılık
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son zamanlarda artan "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı" mesajıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:"Bazı cep telefonlarına gelen, "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı. Sanık olarak ifadenizi e-ifade uygulaması üzerinden veriniz" şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.Kısa mesajdaki link, kullanıcıları zararlı bir uygulamanın kurulumuna yönlendirmektedir. Bu kurulumun yapılması halinde zararlı yazılımla telefonunuz ele geçirilmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."
https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html
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dezenformasyon, mesaj, dolandırıcılık
dezenformasyon, mesaj, dolandırıcılık
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı: Telefonlara gelen bu mesaja dikkat
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi cep telefonlarına gelen "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı" mesajıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son zamanlarda artan "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı" mesajıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"Bazı cep telefonlarına gelen, "Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda dosya açıldı. Sanık olarak ifadenizi e-ifade uygulaması üzerinden veriniz" şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.
Kısa mesajdaki link, kullanıcıları zararlı bir uygulamanın kurulumuna yönlendirmektedir. Bu kurulumun yapılması halinde zararlı yazılımla telefonunuz ele geçirilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."