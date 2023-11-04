https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı: Aylık gelirlerini açıkladılar
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı: Aylık gelirlerini açıkladılar
Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Dilan Polat’ın savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Öte yandan Dilan... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T10:49+0300
2023-11-04T10:49+0300
2023-11-04T12:26+0300
türkiye
ifade
dilan polat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077052413_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_374da2ebbfac8fe906b8298d527e01ed.jpg
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.'Çok sinirliyim'Polat çifti, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun içinde bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat ailesinin yakınları hastaneye gelerek destek verirken, Engin Polat'ın annesi Şükriye Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.66 sayfa soruPolis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktıSabah'ın aktardığına göre, Dilan Polat ile Engin Polat’ın Emniyet'te verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri, Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını dedi.Engin Polat'ın iddiaları reddedip her şeyi inkar ettiği belirtildi. İddiaya göre; Engin Polat ifadesinde "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi.Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi.Dilan Polat'ın ise ifadesinde "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği ortaya çıktı.Savcılık ifadesine başlandıİfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen Dilan Polat’ın savcılık ifadesine başlandı. İfadeler 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-ifade-verdi-66-sayfalik-soruya-yanit-1077051756.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077052413_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d53dd83afacd3d61b7185ede08001cb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ifade, dilan polat
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı: Aylık gelirlerini açıkladılar
10:49 04.11.2023 (güncellendi: 12:26 04.11.2023) Abone ol
Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Dilan Polat’ın savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın Emniyet'te verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat'ın ağlayarak ifade verdiği öğrenilirken çift, aylık gelirlerinin 150 bin 200 bin arasında olduğunu söyledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Polat çifti, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun içinde bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat ailesinin yakınları hastaneye gelerek destek verirken, Engin Polat'ın annesi Şükriye Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.
Emniyet'teki ifadeleri ortaya çıktı
Sabah'ın aktardığına göre, Dilan Polat ile Engin Polat’ın Emniyet'te verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri, Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını dedi.
Engin Polat'ın iddiaları reddedip her şeyi inkar ettiği belirtildi. İddiaya göre; Engin Polat ifadesinde "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi.
Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi.
Dilan Polat'ın ise ifadesinde "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği ortaya çıktı.
Savcılık ifadesine başlandı
İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen Dilan Polat’ın savcılık ifadesine başlandı. İfadeler 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.