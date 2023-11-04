https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polat-cifti-ifade-verdi-66-sayfalik-soruya-yanit-1077051756.html

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ifade verdi: 66 sayfalık soruya yanıt

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ifade verdi: 66 sayfalık soruya yanıt

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli adliyeye... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T09:10+0300

2023-11-04T09:10+0300

2023-11-04T09:40+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

ifade

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi.Ankara'da gözaltılarSabah'ın haberine göre, gözaltında bulunan güzellik merkezleri sahibi, internet fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat soruşturması Ankara'ya uzandı. Polat çiftinin paralarının Ankara'daki bir medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler de İstanbul Emniyeti'ne getirilerek sorguya alındı. Mıstık olarak anılan Mustafa Özalp'in Polat çiftinin kara kutusu konumunda olduğu iddia edildi.1 milyon 800 bin lira transferDilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinin Ankara'da bayilik verdiği Dipomed Medikal'den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi.Banka görevlileri durumu fark edince emniyete bilgi verdi. Dipomed Ankara Bayisi Gözde Bilgiç eşi İsmail Bilgiç, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan gözaltına alındı.İtiraf ettikleri iddia edildiParanın Mustafa Özalp'ın kız arkadaşı Kübra Doğan'ın hesabına aktarıldığı iddia edildi. 8 şüphelinin ifadesi alınırken, itirafçı olan iki kişiden 1'inin ifadelerinde söz konusu paranın Polat çiftine ait olduğunu söyledikleri öne sürüldü.Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sonrası emniyet harekete geçti.Siber polis ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre, Polat'ın hesabından iddialara yanıt veren kişinin, kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.Hesaptan gazeteci Murat Ağırel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıtlar verilmişti.Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231104/engin-ve-dilan-polat-ciftinin-sorgusu-tamamlandi-1077050674.html

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dilan polat, engin polat, ifade