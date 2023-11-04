https://sputniknews.com.tr/20231104/engin-ve-dilan-polat-ciftinin-sorgusu-tamamlandi-1077050674.html

Engin ve Dilan Polat'ın sorgusu tamamlandı

Engin ve Dilan Polat'ın sorgusu tamamlandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

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dilan polat

türkiye

istanbul

engin polat

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Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürüyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinde alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/engin-dilan-polat-ciftinin-ifadeleri-aliniyor-birine-26-digerine-40-sayfalik-soru-hazirlandi-1077043942.html

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