https://sputniknews.com.tr/20231103/engin-dilan-polat-ciftinin-ifadeleri-aliniyor-birine-26-digerine-40-sayfalik-soru-hazirlandi-1077043942.html

Engin-Dilan Polat çiftinin ifadeleri alınıyor: Birine 26 diğerine 40 sayfalık soru hazırlandı

Engin-Dilan Polat çiftinin ifadeleri alınıyor: Birine 26 diğerine 40 sayfalık soru hazırlandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ifade işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlandığı... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:55+0300

2023-11-03T18:55+0300

2023-11-03T18:58+0300

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istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi.Öte yandan, soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/sarkici-banu-parlaka-dolandiricilik-gozaltisi--1077042927.html

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engin polat, dilan polat, ifade, ifade, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı