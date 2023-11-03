https://sputniknews.com.tr/20231103/sarkici-banu-parlaka-dolandiricilik-gozaltisi--1077042927.html
Şarkıcı Banu Parlak’a 'dolandırıcılık' gözaltısı
Şarkıcı Banu Parlak’a 'dolandırıcılık' gözaltısı
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T18:33+0300
2023-11-03T18:33+0300
2023-11-03T18:33+0300
türkiye
banu parlak
şarkıcı
sosyal medya
kooperatif
istanbul
istanbul havalimanı
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Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak’ın İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındığı aktarıldı. Parlak’ın havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek hizmet binasındaki savcıya ifade vermesi bekleniyor. Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231001/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftini-isaret-etmisti-banu-parlakin-guzellik-merkezine-silahli-saldiri-1075929509.html
türkiye
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banu parlak, şarkıcı, sosyal medya, kooperatif, istanbul, istanbul havalimanı
banu parlak, şarkıcı, sosyal medya, kooperatif, istanbul, istanbul havalimanı
Şarkıcı Banu Parlak’a 'dolandırıcılık' gözaltısı
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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak’ın İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındığı aktarıldı.
Parlak’ın havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek hizmet binasındaki savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.