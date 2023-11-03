https://sputniknews.com.tr/20231103/sarkici-banu-parlaka-dolandiricilik-gozaltisi--1077042927.html

Şarkıcı Banu Parlak’a 'dolandırıcılık' gözaltısı

Şarkıcı Banu Parlak’a 'dolandırıcılık' gözaltısı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:33+0300

2023-11-03T18:33+0300

2023-11-03T18:33+0300

türkiye

banu parlak

şarkıcı

sosyal medya

kooperatif

istanbul

istanbul havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/09/1049672374_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_8720f26477b019b5b55572f492773c7a.jpg

Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak’ın İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındığı aktarıldı. Parlak’ın havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek hizmet binasındaki savcıya ifade vermesi bekleniyor. Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231001/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftini-isaret-etmisti-banu-parlakin-guzellik-merkezine-silahli-saldiri-1075929509.html

türkiye

istanbul

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banu parlak, şarkıcı, sosyal medya, kooperatif, istanbul, istanbul havalimanı