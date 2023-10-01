https://sputniknews.com.tr/20231001/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftini-isaret-etmisti-banu-parlakin-guzellik-merkezine-silahli-saldiri-1075929509.html
Dilan Polat ve Engin Polat çiftini işaret etmişti: Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Dilan Polat ve Engin Polat çiftini işaret etmişti: Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır" diyen Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T18:42+0300
2023-10-01T18:42+0300
2023-10-01T18:43+0300
türkiye
istanbul
başakşehir
dilan polat
engin polat
banu parlak
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İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 'Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum'Banu Parlak daha önce Instagram üzerinden "Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneye silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim…" ifadeleriyle bir video paylaşmıştı. Parlak, yayınladığı videoda şunları söylemişti:Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'tetikçi' tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20211009/oldugu-iddia-edilen-sosyal-medya-fenomeni-banu-parlak-saldiriya-ugradigini-soyledi-1049672428.html
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istanbul, başakşehir, dilan polat, engin polat, banu parlak
Dilan Polat ve Engin Polat çiftini işaret etmişti: Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı
18:42 01.10.2023 (güncellendi: 18:43 01.10.2023) Abone ol
Can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır" diyen Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.
Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.
Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum'
Banu Parlak daha önce Instagram üzerinden "Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneye silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim…" ifadeleriyle bir video paylaşmıştı.
Parlak, yayınladığı videoda şunları söylemişti:
Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış. Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular' diyor. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'tetikçi' tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri iddia edilmişti.