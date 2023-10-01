https://sputniknews.com.tr/20231001/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftini-isaret-etmisti-banu-parlakin-guzellik-merkezine-silahli-saldiri-1075929509.html

Dilan Polat ve Engin Polat çiftini işaret etmişti: Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftini işaret etmişti: Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır" diyen Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T18:42+0300

2023-10-01T18:42+0300

2023-10-01T18:43+0300

türkiye

istanbul

başakşehir

dilan polat

engin polat

banu parlak

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İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 'Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum'Banu Parlak daha önce Instagram üzerinden "Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneye silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim…" ifadeleriyle bir video paylaşmıştı. Parlak, yayınladığı videoda şunları söylemişti:Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'tetikçi' tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20211009/oldugu-iddia-edilen-sosyal-medya-fenomeni-banu-parlak-saldiriya-ugradigini-soyledi-1049672428.html

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