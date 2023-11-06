https://sputniknews.com.tr/20231106/turk-devletlerinden-medya-birligi-ajanslar-arasinda-ittifaklik-olusturulacak-1077116604.html

Türk devletlerinden medya birliği: Ajanslar arasında ittifaklık oluşturulacak

Türk devletlerinden medya birliği: Ajanslar arasında ittifaklık oluşturulacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, bölge ülkeleri haber ajanslarının yeni ittifak kuracağını belirterek, dezenformasyon ve... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T12:32+0300

2023-11-06T12:32+0300

2023-11-06T12:32+0300

dünya

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haber

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İstanbul'da düzenlenen Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi'nin açılışında konuşan Ömüraliyev, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek, Türk devletleri arasında medya birliğinin kurulması için imza atacaklarını bildirdi. Ömüraliyev, "Güçlerimizi birleştirerek yalan haberlerle mücadele etmeli, kamuoyunun önüne doğru bilgiyi ulaştırmalıyız. Bu doğrultuda ortak hareket çok önemli" ifadesini kullandı.Temasının 'Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu' olduğu bildirilen zirvede, 'Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri' ve 'Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları' başlıklı paneller düzenlenecek.Zirve sonunda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan’dan Qazcontent arasında birlik anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231103/turk-devletleri-teskilati-tdt-astana-bildirisi-yayimlandi-1077047952.html

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