https://sputniknews.com.tr/20231106/turk-devletlerinden-medya-birligi-ajanslar-arasinda-ittifaklik-olusturulacak-1077116604.html
Türk devletlerinden medya birliği: Ajanslar arasında ittifaklık oluşturulacak
Türk devletlerinden medya birliği: Ajanslar arasında ittifaklık oluşturulacak
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, bölge ülkeleri haber ajanslarının yeni ittifak kuracağını belirterek, dezenformasyon ve... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T12:32+0300
2023-11-06T12:32+0300
2023-11-06T12:32+0300
dünya
türk devletleri teşkilatı
türkiye
azerbaycan
özbekistan
kazakistan
macaristan
kırgızistan
anadolu ajansı (aa)
haber
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077033498_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_9b6aef17bc646035cd7ce75e1bf864e7.jpg
İstanbul'da düzenlenen Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi'nin açılışında konuşan Ömüraliyev, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek, Türk devletleri arasında medya birliğinin kurulması için imza atacaklarını bildirdi. Ömüraliyev, "Güçlerimizi birleştirerek yalan haberlerle mücadele etmeli, kamuoyunun önüne doğru bilgiyi ulaştırmalıyız. Bu doğrultuda ortak hareket çok önemli" ifadesini kullandı.Temasının 'Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu' olduğu bildirilen zirvede, 'Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri' ve 'Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları' başlıklı paneller düzenlenecek.Zirve sonunda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan’dan Qazcontent arasında birlik anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/turk-devletleri-teskilati-tdt-astana-bildirisi-yayimlandi-1077047952.html
azerbaycan
özbekistan
kazakistan
macaristan
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077033498_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_4385dd54184655447a3e9b9f80db8669.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk devletleri teşkilatı, türkiye, azerbaycan, özbekistan, kazakistan, macaristan, kırgızistan, anadolu ajansı (aa), haber, medya, sosyal medya, yalan haber
türk devletleri teşkilatı, türkiye, azerbaycan, özbekistan, kazakistan, macaristan, kırgızistan, anadolu ajansı (aa), haber, medya, sosyal medya, yalan haber
Türk devletlerinden medya birliği: Ajanslar arasında ittifaklık oluşturulacak
Abone ol
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, bölge ülkeleri haber ajanslarının yeni ittifak kuracağını belirterek, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı ortak mücadele edileceğini söyledi.
İstanbul'da düzenlenen Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi'nin açılışında konuşan Ömüraliyev, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek, Türk devletleri arasında medya birliğinin kurulması için imza atacaklarını bildirdi.
Ömüraliyev, "Güçlerimizi birleştirerek yalan haberlerle mücadele etmeli, kamuoyunun önüne doğru bilgiyi ulaştırmalıyız. Bu doğrultuda ortak hareket çok önemli" ifadesini kullandı.
Temasının 'Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu' olduğu bildirilen zirvede, 'Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri' ve 'Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları' başlıklı paneller düzenlenecek.
Zirve sonunda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan’dan Qazcontent arasında birlik anlaşmasının imzalanması bekleniyor.