https://sputniknews.com.tr/20231103/turk-devletleri-teskilati-tdt-astana-bildirisi-yayimlandi-1077047952.html

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Astana Bildirisi yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Astana Bildirisi yayımlandı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10’uncu Zirvesi’nin bildirisinde, İsrail-Filistin... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T20:28+0300

2023-11-03T20:28+0300

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Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayımlandı. Astana Bildirisi’nde teşkilatın Türk dünyasındaki işbirliğinin derinleştirilmesindeki ve Türk dünyasının değerleri ile çıkarlarının bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasındaki rolünü güçlendirme taahhütleri vurgulandı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin, karşılıklı olarak egemenliklerinin, toprak bütünlüklerinin ve uluslararası alanda tanınmış sınırlarının dokunulmazlığının kabul edilmesi ve bunlara saygı duyulması temelinde normalleşmesine verdikleri desteğin bir kez daha teyit edildiği bildiride, Macaristan'ın, TDT yönetiminde diplomat görevlendirme kararının takdirle karşılandığı belirtildi. Bildiride, üye devletlerin Macaristan ile çok yönlü işbirliğini yoğunlaştırma konusundaki kararlılığının bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.Saldırılar kınandıBildiride ayrıca, TDT devlet başkanlarının, İsrail-Filistin krizinde barışçıl bir çözümün ancak iki devletli çözüm temelinde barışçıl yollarla sağlanabileceğini yinelediği vurgulandı. Gazze'de ve Filistin topraklarının geri kalan bölgelerinde 7 Ekim'den bu yana şiddetin tırmanmasından ve durumun vahim şekilde kötüleşmesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen bildiride, sivilleri hedef alan tüm saldırılar kınandı.Acil insani yardım sağlanması çağrısıYayımlanan bildiride, Filistin-İsrail çatışmasında taraflara sivillerin ve sivil yerleşimlerinin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu. İsrail-Filistin ihtilafına barışçıl bir çözümün ancak ilgili Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm temelinde barışçıl yollarla sağlanabileceğinin yinelendiği bildiride, bunu temin edecek bir garanti mekanizmasına duyulan ihtiyaç vurgulandı.2025 Türk Dünyası Finans Merkezi: İstanbulBildiride ayrıca, TDT üye ülkeleri liderlerinin Astana'nın 2024 Türk Dünyası Finans Merkezi ve İstanbul’un 2025 Türk Dünyası Finans Merkezi olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi. Devlet başkanları bildiride, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının yanı sıra, Doğu Zengezur Ekonomik bölgesi ile Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan ve “Çin-Kırgızistan-Özbekistan”, “Kazakistan-Türkmenistan-İran” ve “Tirmiz-Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver” demiryolu hatlarının önemi dikkate alınarak çoklu ulaşım yollarının geliştirilmesinde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma gereğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/erdogan-filistinde-tum-dunyanin-gozleri-onunde-benzeri-gorulmemis-bir-insanlik-drami-yasaniyor-1077037213.html

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