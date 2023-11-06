https://sputniknews.com.tr/20231106/termometreler-30-dereceyi-gosterdi-nem-orani-yuzde-75e-kadar-cikti-1077124534.html
Termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranı yüzde 75'e kadar çıktı
Termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranı yüzde 75'e kadar çıktı
Hafta sonu sağanağın etkili olduğu Antalya'da bugün termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 75'e kadar çıktı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T16:22+0300
2023-11-06T16:22+0300
2023-11-06T16:22+0300
yaşam
antalya
kış
yaz
sıcak
nem
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Antalya'da hafta sonu sağanak yağış sebebiyle dışarı çıkamayanlar, bugün yazdan kalma bir gün yaşadı.Kasım ayı olmasına rağmen termometreler 30 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığa yüzde 75'lere varan bunaltıcı nem eşlik edince kentin sahillerini turistlerle doldurdu. Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlenerek denize girmeyi de ihmal etmedi.Deniz keyfi yaşayanlardan biri, Antalya'yı şu sözlerle özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20231006/turkiyeye-el-nino-kisi-geliyor-tarih-verildi-kar-ne-zaman-yagar-1076075846.html
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antalya, kış, yaz, sıcak, nem
antalya, kış, yaz, sıcak, nem
Termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranı yüzde 75'e kadar çıktı
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Hafta sonu sağanağın etkili olduğu Antalya'da bugün termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 75'e kadar çıktı.
Antalya'da hafta sonu sağanak yağış sebebiyle dışarı çıkamayanlar, bugün yazdan kalma bir gün yaşadı.
Kasım ayı olmasına rağmen termometreler 30 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığa yüzde 75'lere varan bunaltıcı nem eşlik edince kentin sahillerini turistlerle doldurdu. Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlenerek denize girmeyi de ihmal etmedi.
Deniz keyfi yaşayanlardan biri, Antalya'yı şu sözlerle özetledi:
“Kasım ayında bile denize girebiliyoruz. Yazlar uzadı gibi, dün yağmur vardı ama bugün yazdan kalma bir hava var. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz ama genelde kış ayını görmüyoruz.”