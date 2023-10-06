https://sputniknews.com.tr/20231006/turkiyeye-el-nino-kisi-geliyor-tarih-verildi-kar-ne-zaman-yagar-1076075846.html

Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Tarih verildi, kar ne zaman yağar?

Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Tarih verildi, kar ne zaman yağar?

El Nino hava akımının etkisine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, Türkiye'de kış aylarının bol kar yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T06:21+0300

2023-10-06T06:21+0300

2023-10-06T06:21+0300

el nino

yaşam

kar

soğuk

soğuk hava

soğuk savaş

türkiye

kış

baraj

su seviyesi

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Meteoroloji uzmanlarına göre geçen sonbahar ve kış dönemi, Türkiye için son 60 yılın en kurak dönemi olarak ön plana çıktı. İlkbahar yağışlı olsa da ardından gelen yaz ayları yine sıcak ve kurak geçti.TRT Haber'in derlediği bilgilere göre; Dünya, El Nino hava akımının etkisinde. Meteorolojik verilerin ne söylediğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, TRT Haber'e anlattı.El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” dedi.Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şöyle konuştu:'Ekim ayı bol yağışlı'Ekim ayında daha çok yağmur şeklinde yağışlar beklediğini belirten Bozyurt, ayın 15-20’sine dikkat çekti:“7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyen Bozkurt, bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirterek şunları aktardı:Barajlar nasıl etkilenecek?Barajlardaki su seviyesinin alarm noktasında olduğu İstanbul’da kuraklık endişe verici bir durum. Ancak meteorolojik tahminlere göre bu, sonbahar ve kış yağışları ile yerini iyimser bir tabloya bırakabilir. Bozyurt İstanbul'a yönelik ileriki döneme ilişkin verileri şöyle yorumladı:

https://sputniknews.com.tr/20231005/meteoroloji-il-il-acikladi-hava-sicakliklari-6-derece-birden-artacak-1076039090.html

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