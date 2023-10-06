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Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Tarih verildi, kar ne zaman yağar?
Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Tarih verildi, kar ne zaman yağar?
El Nino hava akımının etkisine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, Türkiye'de kış aylarının bol kar yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi 06.10.2023, Sputnik Türkiye
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el nino
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Meteoroloji uzmanlarına göre geçen sonbahar ve kış dönemi, Türkiye için son 60 yılın en kurak dönemi olarak ön plana çıktı. İlkbahar yağışlı olsa da ardından gelen yaz ayları yine sıcak ve kurak geçti.TRT Haber'in derlediği bilgilere göre; Dünya, El Nino hava akımının etkisinde. Meteorolojik verilerin ne söylediğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, TRT Haber'e anlattı.El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” dedi.Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şöyle konuştu:'Ekim ayı bol yağışlı'Ekim ayında daha çok yağmur şeklinde yağışlar beklediğini belirten Bozyurt, ayın 15-20’sine dikkat çekti:“7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyen Bozkurt, bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirterek şunları aktardı:Barajlar nasıl etkilenecek?Barajlardaki su seviyesinin alarm noktasında olduğu İstanbul’da kuraklık endişe verici bir durum. Ancak meteorolojik tahminlere göre bu, sonbahar ve kış yağışları ile yerini iyimser bir tabloya bırakabilir. Bozyurt İstanbul'a yönelik ileriki döneme ilişkin verileri şöyle yorumladı:
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Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Tarih verildi, kar ne zaman yağar?

06:21 06.10.2023
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© AA
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El Nino hava akımının etkisine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, Türkiye'de kış aylarının bol kar yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi
Meteoroloji uzmanlarına göre geçen sonbahar ve kış dönemi, Türkiye için son 60 yılın en kurak dönemi olarak ön plana çıktı. İlkbahar yağışlı olsa da ardından gelen yaz ayları yine sıcak ve kurak geçti.
TRT Haber'in derlediği bilgilere göre; Dünya, El Nino hava akımının etkisinde. Meteorolojik verilerin ne söylediğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, TRT Haber'e anlattı.
El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” dedi.
Bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini yorumlayan Bozyurt, şöyle konuştu:
“Bu sene özellikle sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı ve soğuk olacak gibi görünüyor. Özellikle kasım ayından itibaren. Şimdi önümüzde ekim ayının ortasına kadar kısa bir kurak dönem var. Ekimin ortasından sonra yeniden yağışlı bir sistemin ülkemize sokulacağını düşünmekteyim.”

'Ekim ayı bol yağışlı'

Ekim ayında daha çok yağmur şeklinde yağışlar beklediğini belirten Bozyurt, ayın 15-20’sine dikkat çekti:

“Balkanlar üzerinden gelecek olan sistem soğuk ve yağışlı olacak gibi duruyor. Bu durumda yurdun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyorum. Ekimin 27-29’unda yine kuzeyden ciddi bir sistem bekliyorum. Hatta bu sefer, eğer sapmazsa, Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İç kesimlerde belki mevsimin ilk karı da yağabilir diye düşünüyorum. Mesela Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya gibi bazı şehirlerde sezonun ilk karı yağabilir."

“7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyen Bozkurt, bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirterek şunları aktardı:
"11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir. Buna halk arasında pastırma yazı adını veriyoruz. Pastırma yazları genelde 2-3 hafta sürer. Ama bu yıl ben çok uzun sürmesini beklemiyorum. Yani bir hafta 10 gün kadar olacak gibi görünüyor"

Barajlar nasıl etkilenecek?

Barajlardaki su seviyesinin alarm noktasında olduğu İstanbul’da kuraklık endişe verici bir durum. Ancak meteorolojik tahminlere göre bu, sonbahar ve kış yağışları ile yerini iyimser bir tabloya bırakabilir. Bozyurt İstanbul'a yönelik ileriki döneme ilişkin verileri şöyle yorumladı:
“Genelde yurdun kuzeybatı bölgelerinde bu kış yağışlı geçecek. Ama İstanbul ve çevresinde aralık ayına kadar çok üst seviyede yağışlar görülmüyor. Aralıktan itibarense yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir. Karın su tutma kapasitesi çok fazla ve dolayısıyla kar erimelerinde potansiyel su ortaya çıkıyor. Barajlarda da çok olumlu bir etkisi var. Bunun dışında bir de kar havadan amonyağı da indiriyor ve toprağın daha verimli olmasını sağlıyor."
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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