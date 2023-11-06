https://sputniknews.com.tr/20231106/slovakyadan-ukraynada-acil-ateskes-ve-gorusmeleri-baslatma-cagrisi-1077130360.html
Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı
Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Ukrayna’da çatışmanın askeri çözümünün olmadığını, silahlı çatışmalara son verilmesi ve barış girişimlerinin hayata... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T23:47+0300
2023-11-06T23:47+0300
2023-11-07T00:16+0300
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ateşkes
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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Çekya’nın başkenti Prag’daki basın toplantısında, “Ukrayna’daki durumun askeri çözümünün olmadığını düşünüyorum. Slovakya olarak barış girişimlerine destek veriyoruz. Kimden gelirse gelsin, Başkan Zelenskiy, Brezilya ve Çin olsun. Tüm bu girişimler müzakere edilmeli” dedi.Ukrayna’daki çatışmanın askeri yolla devam etmesinin herhangi sonuç verebileceğini düşünmediğini dile getiren Blanar, “Çatışmaya son verip barış girişimlerini uygulamaya geçmek gerekiyor. Anlamsız ölümleri durdurmak, çatışmayı uzun süreliğine dondurmak ve müzakere masasında çözüm aramaya başlamak daha iyi” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/rus-siyasetci-slutskiy-ortadogu-ve-ukraynadaki-catismalari-ortak-koklere-sahip-1077129906.html
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Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı
23:47 06.11.2023 (güncellendi: 00:16 07.11.2023) Abone ol
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Ukrayna’da çatışmanın askeri çözümünün olmadığını, silahlı çatışmalara son verilmesi ve barış girişimlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Çekya’nın başkenti Prag’daki basın toplantısında, “Ukrayna’daki durumun askeri çözümünün olmadığını düşünüyorum. Slovakya olarak barış girişimlerine destek veriyoruz. Kimden gelirse gelsin, Başkan Zelenskiy, Brezilya ve Çin olsun. Tüm bu girişimler müzakere edilmeli” dedi.
Ukrayna’daki çatışmanın askeri yolla devam etmesinin herhangi sonuç verebileceğini düşünmediğini dile getiren Blanar, “Çatışmaya son verip barış girişimlerini uygulamaya geçmek gerekiyor. Anlamsız ölümleri durdurmak, çatışmayı uzun süreliğine dondurmak ve müzakere masasında çözüm aramaya başlamak daha iyi” ifadesini kullandı.