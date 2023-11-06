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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/slovakyadan-ukraynada-acil-ateskes-ve-gorusmeleri-baslatma-cagrisi-1077130360.html
Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı
Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Ukrayna’da çatışmanın askeri çözümünün olmadığını, silahlı çatışmalara son verilmesi ve barış girişimlerinin hayata... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Çekya’nın başkenti Prag’daki basın toplantısında, “Ukrayna’daki durumun askeri çözümünün olmadığını düşünüyorum. Slovakya olarak barış girişimlerine destek veriyoruz. Kimden gelirse gelsin, Başkan Zelenskiy, Brezilya ve Çin olsun. Tüm bu girişimler müzakere edilmeli” dedi.Ukrayna’daki çatışmanın askeri yolla devam etmesinin herhangi sonuç verebileceğini düşünmediğini dile getiren Blanar, “Çatışmaya son verip barış girişimlerini uygulamaya geçmek gerekiyor. Anlamsız ölümleri durdurmak, çatışmayı uzun süreliğine dondurmak ve müzakere masasında çözüm aramaya başlamak daha iyi” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/rus-siyasetci-slutskiy-ortadogu-ve-ukraynadaki-catismalari-ortak-koklere-sahip-1077129906.html
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Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı

23:47 06.11.2023 (güncellendi: 00:16 07.11.2023)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Ukrayna’da çatışmanın askeri çözümünün olmadığını, silahlı çatışmalara son verilmesi ve barış girişimlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Çekya’nın başkenti Prag’daki basın toplantısında, “Ukrayna’daki durumun askeri çözümünün olmadığını düşünüyorum. Slovakya olarak barış girişimlerine destek veriyoruz. Kimden gelirse gelsin, Başkan Zelenskiy, Brezilya ve Çin olsun. Tüm bu girişimler müzakere edilmeli” dedi.
Ukrayna’daki çatışmanın askeri yolla devam etmesinin herhangi sonuç verebileceğini düşünmediğini dile getiren Blanar, “Çatışmaya son verip barış girişimlerini uygulamaya geçmek gerekiyor. Anlamsız ölümleri durdurmak, çatışmayı uzun süreliğine dondurmak ve müzakere masasında çözüm aramaya başlamak daha iyi” ifadesini kullandı.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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