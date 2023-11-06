https://sputniknews.com.tr/20231106/slovakyadan-ukraynada-acil-ateskes-ve-gorusmeleri-baslatma-cagrisi-1077130360.html

Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı

Slovakya’dan Ukrayna’da acil ateşkes ve görüşmeleri başlatma çağrısı

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Ukrayna’da çatışmanın askeri çözümünün olmadığını, silahlı çatışmalara son verilmesi ve barış girişimlerinin hayata... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T23:47+0300

2023-11-06T23:47+0300

2023-11-07T00:16+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ateşkes

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Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, Çekya’nın başkenti Prag’daki basın toplantısında, “Ukrayna’daki durumun askeri çözümünün olmadığını düşünüyorum. Slovakya olarak barış girişimlerine destek veriyoruz. Kimden gelirse gelsin, Başkan Zelenskiy, Brezilya ve Çin olsun. Tüm bu girişimler müzakere edilmeli” dedi.Ukrayna’daki çatışmanın askeri yolla devam etmesinin herhangi sonuç verebileceğini düşünmediğini dile getiren Blanar, “Çatışmaya son verip barış girişimlerini uygulamaya geçmek gerekiyor. Anlamsız ölümleri durdurmak, çatışmayı uzun süreliğine dondurmak ve müzakere masasında çözüm aramaya başlamak daha iyi” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/rus-siyasetci-slutskiy-ortadogu-ve-ukraynadaki-catismalari-ortak-koklere-sahip-1077129906.html

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