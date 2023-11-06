https://sputniknews.com.tr/20231106/rus-siyasetci-slutskiy-ortadogu-ve-ukraynadaki-catismalari-ortak-koklere-sahip-1077129906.html
Rus siyasetçi Slutskiy: Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaları ortak köklere sahip
Rus siyasetçi Slutskiy: Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaları ortak köklere sahip
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Slutskiy, Filistin-İsrail ve Ukrayna çatışmalarının, ABD’nin kendi çıkarlarını dayatması ve diğer ülkelerin... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-11-06T22:06+0300
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ukrayna krizi
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LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Filistin-İsrail ve Ukrayna çatışmalarının ortak kökleri var. Bunlar, ABD ve tebaalarının uzun yıllardır kendi çıkarlarını dayatması ve başta küresel güvenlik olmak üzere diğer tarafların çıkarlarını göz ardı etmesiyle doğrudan ilişkili” diye yazdı.Batı’nın ahlaki iflasın eşiğinde olduğunu kaydeden Slutskiy, yalan, sinizm, neo-sömürgecilik ve çifte standartların eninde sonunda Eski Dünya’yı çökerteceğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html
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ortadoğu, leonid slutskiy, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
ortadoğu, leonid slutskiy, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
Rus siyasetçi Slutskiy: Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaları ortak köklere sahip
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Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Slutskiy, Filistin-İsrail ve Ukrayna çatışmalarının, ABD’nin kendi çıkarlarını dayatması ve diğer ülkelerin çıkarlarını görmezden gelmesinden kaynaklandığını belirtti.
LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Filistin-İsrail ve Ukrayna çatışmalarının ortak kökleri var. Bunlar, ABD ve tebaalarının uzun yıllardır kendi çıkarlarını dayatması ve başta küresel güvenlik olmak üzere diğer tarafların çıkarlarını göz ardı etmesiyle doğrudan ilişkili” diye yazdı.
Batı’nın ahlaki iflasın eşiğinde olduğunu kaydeden Slutskiy, yalan, sinizm, neo-sömürgecilik ve çifte standartların eninde sonunda Eski Dünya’yı çökerteceğini savundu.