https://sputniknews.com.tr/20231106/rus-siyasetci-slutskiy-ortadogu-ve-ukraynadaki-catismalari-ortak-koklere-sahip-1077129906.html

Rus siyasetçi Slutskiy: Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaları ortak köklere sahip

Rus siyasetçi Slutskiy: Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmaları ortak köklere sahip

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Slutskiy, Filistin-İsrail ve Ukrayna çatışmalarının, ABD’nin kendi çıkarlarını dayatması ve diğer ülkelerin... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T22:06+0300

2023-11-06T22:06+0300

2023-11-06T22:06+0300

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leonid slutskiy

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ukrayna

rusya

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LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Filistin-İsrail ve Ukrayna çatışmalarının ortak kökleri var. Bunlar, ABD ve tebaalarının uzun yıllardır kendi çıkarlarını dayatması ve başta küresel güvenlik olmak üzere diğer tarafların çıkarlarını göz ardı etmesiyle doğrudan ilişkili” diye yazdı.Batı’nın ahlaki iflasın eşiğinde olduğunu kaydeden Slutskiy, yalan, sinizm, neo-sömürgecilik ve çifte standartların eninde sonunda Eski Dünya’yı çökerteceğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20231106/guterres-acikladi-gazze-icin-12-milyar-dolarlik-insani-yardim-cagrisi--1077129280.html

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