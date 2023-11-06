https://sputniknews.com.tr/20231106/siirtte-devrilen-otomobilde-lpg-tanki-patladi-ilk-belirlemeler-gore-6-kisi-hayatini-kaybetti-1077129575.html

Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankı patladı: İlk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti

Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankı patladı: İlk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T21:46+0300

2023-11-06T21:46+0300

2023-11-06T21:56+0300

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Kurtalan ilçeainin Gözpınar köyü mevkisinde otomobil kontrolden çıkarak devrildi.LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231104/metin-uca-araba-kullanirken-bilincini-kaybetti-kaza-gecirdi-1077055416.html

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