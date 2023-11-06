https://sputniknews.com.tr/20231106/siirtte-devrilen-otomobilde-lpg-tanki-patladi-ilk-belirlemeler-gore-6-kisi-hayatini-kaybetti-1077129575.html
Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankı patladı: İlk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti
Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankı patladı: İlk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T21:46+0300
2023-11-06T21:46+0300
2023-11-06T21:56+0300
lpg
son dakika
siirt
türkiye
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077129678_0:2:1601:902_1920x0_80_0_0_4fd334fcaf8441bb3a4ac540c124ed6a.jpg
Kurtalan ilçeainin Gözpınar köyü mevkisinde otomobil kontrolden çıkarak devrildi.LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231104/metin-uca-araba-kullanirken-bilincini-kaybetti-kaza-gecirdi-1077055416.html
siirt
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077129678_198:0:1401:902_1920x0_80_0_0_2b1d0fd1b27f41419457e8e1c212213f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lpg, son dakika, siirt, otomobil
lpg, son dakika, siirt, otomobil
Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankı patladı: İlk belirlemeler göre 6 kişi hayatını kaybetti
21:46 06.11.2023 (güncellendi: 21:56 06.11.2023) Abone ol
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Kurtalan ilçeainin Gözpınar köyü mevkisinde otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.