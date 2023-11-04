https://sputniknews.com.tr/20231104/metin-uca-araba-kullanirken-bilincini-kaybetti-kaza-gecirdi-1077055416.html
Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti, kaza geçirdi
Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti, kaza geçirdi
Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Araç kullanırken bilinç kaybı... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T11:46+0300
2023-11-04T11:46+0300
2023-11-04T11:46+0300
yaşam
trafik
trafik kazası
bilinç
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Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, araba kullanırken bilincini kaybettiğini ve ağaca çarparak durabildiğini söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uca, ilk yapılan tetkiklerde iki şah damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini ve bir hafta boyunca tedavi olacağını belirtti.Uca paylaşımında şunları söyledi:“Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim Sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim.Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim.”
https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html
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trafik, trafik kazası, bilinç
trafik, trafik kazası, bilinç
Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti, kaza geçirdi
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Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Araç kullanırken bilinç kaybı yaşadığını belirten Uca, "Ağaca vurarak durabildim" dedi.
Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, araba kullanırken bilincini kaybettiğini ve ağaca çarparak durabildiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uca, ilk yapılan tetkiklerde iki şah damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini ve bir hafta boyunca tedavi olacağını belirtti.
Uca paylaşımında şunları söyledi:
“Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim Sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim.
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim.”