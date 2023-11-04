https://sputniknews.com.tr/20231104/metin-uca-araba-kullanirken-bilincini-kaybetti-kaza-gecirdi-1077055416.html

Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti, kaza geçirdi

Metin Uca araba kullanırken bilincini kaybetti, kaza geçirdi

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Araç kullanırken bilinç kaybı... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T11:46+0300

2023-11-04T11:46+0300

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yaşam

trafik

trafik kazası

bilinç

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Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, araba kullanırken bilincini kaybettiğini ve ağaca çarparak durabildiğini söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uca, ilk yapılan tetkiklerde iki şah damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini ve bir hafta boyunca tedavi olacağını belirtti.Uca paylaşımında şunları söyledi:“Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim Sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim.Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim.”

https://sputniknews.com.tr/20231104/dilan-polat-ve-engin-polatin-ilk-ifadeleri-ortaya-cikti-1077054624.html

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trafik, trafik kazası, bilinç