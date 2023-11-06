https://sputniknews.com.tr/20231106/otv-muafiyeti-ust-limiti-belli-oldu-1077116882.html

ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu

ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu. Buna göre... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T12:46+0300

2023-11-06T12:46+0300

2023-11-06T12:46+0300

ekonomi

engelli

araç

ötv

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2024 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı da belli oldu.engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2024 yılı için netleşti. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.Cumhurbaşkanı düşürebilirCumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında değişikliğe gitmezse 1 Ocak 2024'ten itibaren artış yüzde 58,46 olacak.Yüzde 90 engel için geçerliÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231106/otomobil-fiyatlari-dusuyor-en-ucuz-otomobil-belli-oldu-1077112545.html

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