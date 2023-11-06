https://sputniknews.com.tr/20231106/otomobil-fiyatlari-dusuyor-en-ucuz-otomobil-belli-oldu-1077112545.html

Otomobil fiyatları düşüyor: En ucuz otomobil belli oldu

Otomobil fiyatları düşüyor: En ucuz otomobil belli oldu

Hem sıfır hem ikinci el otomobil fiyatları düşüşte. Kasım ayı itibarıyla birçok firma yeni kampanyalarını duyurdu. Satışa sunulan en boş paket ve en ucuz... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T11:29+0300

2023-11-06T11:29+0300

2023-11-06T11:29+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

galeri

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Otomotiv sektöründe fiyatlar uzun bir süredir artış eğilimindeydi.Ancak indirim çağrıları ve çip krizinin sona ermese de azalmasıyla özellikle sıfır araç fiyatları düşüşe geçti.Sıfır otomobile olan talep, fiyatların düşmesiyle ve kampanyalarla arttı.Türkiye’de en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.

https://sputniknews.com.tr/20231105/ikinci-el-oto-fiyatlari-dustu-1077093440.html

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otomobil, ikinci el otomobil, galeri