https://sputniknews.com.tr/20231106/otomobil-fiyatlari-dusuyor-en-ucuz-otomobil-belli-oldu-1077112545.html
Otomobil fiyatları düşüyor: En ucuz otomobil belli oldu
Otomobil fiyatları düşüyor: En ucuz otomobil belli oldu
Hem sıfır hem ikinci el otomobil fiyatları düşüşte. Kasım ayı itibarıyla birçok firma yeni kampanyalarını duyurdu. Satışa sunulan en boş paket ve en ucuz... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T11:29+0300
2023-11-06T11:29+0300
2023-11-06T11:29+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
galeri
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Otomotiv sektöründe fiyatlar uzun bir süredir artış eğilimindeydi.Ancak indirim çağrıları ve çip krizinin sona ermese de azalmasıyla özellikle sıfır araç fiyatları düşüşe geçti.Sıfır otomobile olan talep, fiyatların düşmesiyle ve kampanyalarla arttı.Türkiye’de en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.
https://sputniknews.com.tr/20231105/ikinci-el-oto-fiyatlari-dustu-1077093440.html
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otomobil, ikinci el otomobil, galeri
otomobil, ikinci el otomobil, galeri
Otomobil fiyatları düşüyor: En ucuz otomobil belli oldu
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Hem sıfır hem ikinci el otomobil fiyatları düşüşte. Kasım ayı itibarıyla birçok firma yeni kampanyalarını duyurdu. Satışa sunulan en boş paket ve en ucuz otomobiller ise şöyle.
Otomotiv sektöründe fiyatlar uzun bir süredir artış eğilimindeydi.
Ancak indirim çağrıları ve çip krizinin sona ermese de azalmasıyla özellikle sıfır araç fiyatları düşüşe geçti.
Sıfır otomobile olan talep, fiyatların düşmesiyle ve kampanyalarla arttı.
Türkiye’de en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu.
i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.