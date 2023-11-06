Metin Uca'nın menajerinden açıklama: 'Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz'
© Fotoğraf : TwitterMetin Uca
© Fotoğraf : Twitter
Trafik kazası geçiren Metin Uca'nın menajeri yaptığı açıklamada, "2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını diliyoruz" dedi.
Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktaran menajeri, Uca'nın dün akşam operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz" dedi.
Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak" ifadelerini kullanmıştı.
Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması:— Metin Uca (@MetinUca) November 6, 2023
3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24… pic.twitter.com/hh4piXF0Df
Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, "Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması" başlığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz" dedi.
Baykara'nın açıklaması şöyle:
"3 Kasım saat 15.15'te geçirdiğimiz trafik kazasına sebebiyet veren şah damar tıkanıklığı ve pıhtı nedeniyle dün aksam canım Metin Uca'yı acil operasyona aldılar. 2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz. Canım Metinimiz seni çok seviyoruz. Benim dışımda verilen bilgilere itimat etmeyiniz. Gerekli açıklamayı gelişmeler oldukça bu hesaptan yapacağım"