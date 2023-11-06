https://sputniknews.com.tr/20231106/metin-ucanin-menajerinden-aciklama-kritik-24-saati-atlatmayi-bekliyoruz-1077123696.html

Metin Uca'nın menajerinden açıklama: 'Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz'

Metin Uca'nın menajerinden açıklama: 'Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz'

Trafik kazası geçiren Metin Uca'nın menajeri yaptığı açıklamada, "2 saat süren zorlu ve riskli operasyon başarılı geçti. Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T15:52+0300

2023-11-06T15:52+0300

2023-11-06T15:52+0300

türkiye

metin uca

kaza

beyin

ameliyat

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103779/06/1037790631_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_9a7e23c75e06a15036ebdaeaaed9c154.jpg

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktaran menajeri, Uca'nın dün akşam operasyon geçirdiğini belirterek, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz" dedi.Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak" ifadelerini kullanmıştı.Metin Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, "Dostlarımıza ve sevenlerimize son durum açıklaması" başlığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz. Kalıcı hasar olmamasını tüm kalbimizle diliyoruz" dedi.Baykara'nın açıklaması şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231104/metin-uca-araba-kullanirken-bilincini-kaybetti-kaza-gecirdi-1077055416.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin uca, kaza, beyin, ameliyat, doktor