https://sputniknews.com.tr/20231106/kovid-19-asisi-satislarinin-azalmasiyla-ucuncu-ceyrekteki-net-karda-yuzde-91-dusus-1077127572.html

Kovid-19 aşı satışlarının azalmasıyla üçüncü çeyrekteki net karda yüzde 91 düşüş

Kovid-19 aşı satışlarının azalmasıyla üçüncü çeyrekteki net karda yüzde 91 düşüş

BioNTech, Kovid-19 aşısı satışlarının azalmasıyla 2023 gelir tahminini 4 milyar euroya düşürdü. Şirketin üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T18:45+0300

2023-11-06T18:45+0300

2023-11-06T18:45+0300

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kar

kovid-19

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BioNTech, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.Buna göre şirketin üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 düşerek 160,6 milyon euroya geriledi. BioNTech, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 1 milyar 784 milyon euro kar açıklamıştı.BioNTech’in ABD'li ortağı Pfizer veya ABD'li rakibi Moderna'nın aksine üçüncü çeyreğin sonunda kar açıklaması dikkati çekti.Şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 74’ten fazla azalarak 895,3 milyon euroya indi. BioNTech, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyar 461,2 milyon euro gelir elde etmişti.BioNTech Mali İşler Müdürü (CFO) Jens Holstein, BioNTech'in üçüncü çeyrekte kar açıklayabilmesinin temel nedeninin Pfizer ve diğer şirketlerle kurulan, kar ve maliyetlerin paylaşıldığı ortaklık modeli olduğunu belirtti.Holstein, "Büyük ilaç şirketleriyle olan stratejik işbirliği modelimiz, ilaçları geliştirmemize ve geniş çapta ticarileştirmemize yardımcı olurken bize ek finansal esneklik sağlıyor" dedi.Şirketin Ocak-Eylül 2023'teki gelirleri 7,15 milyar euro ve net karı da 472,4 milyon euro olarak açıklandı.Kovid-19 aşısı satışlarındaki azalış nedeniyle daha önce 5 milyar euro olan yıllık bazda gelir beklentisi 4 milyar euroya düşürüldü. Şirket, geçen yıl büyük çoğunluğu Kovid-19 aşısı satışından olmak üzere 17,2 milyar euro gelir elde etmişti.mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını ilk piyasaya süren BioNTech, anti-kanser ilaçlarına odaklanıyor. Şirket, gelir beklentilerinin azalmasıyla 2023 AR-GE bütçesini ikinci kez düşürerek 2 ila 2,2 milyar eurodan 1,8 ila 2 milyar euro aralığına revize etti.

https://sputniknews.com.tr/20230612/almanyada-biontech-davasinin-ilk-durusmasi-iptal-edildi-1072326122.html

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biontech , biontech yan etkileri, kar, kovid-19