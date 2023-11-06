https://sputniknews.com.tr/20231106/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-turkiyeyle-feribot-hatti-yeniden-faaliyete-gecebilir-1077130009.html

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Konstantinov, Kırım ve Türkiye arasındaki feribot hattının gelecekte yeniden faaliyete... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T22:17+0300

2023-11-06T22:17+0300

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vladimir konstantinov

feribot

parlamento

türkiye

dünya

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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Moskova'daki VDNKh Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Rusya’ Uluslararası Sergi ve Forumu’nda, “Kırım ve Türkiye arasında feribot hattı, oldukça kolay hayata geçirilebilecek bir proje. Bu hattın yeniden faaliyete geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.Türkiye’yle ticari, turistik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önceden belirlenmiş bir şey olduğunu söyleyen Konstantinov, “Türkiye bizim için geleneksel bir ortak. Günümüz standartlarına göre oldukça bağımsız politika uyguluyor. Aramızda birçok geleneksel bağlantı kurulmuş durumda” diye kaydetti.Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017’de tamamen durmuştu.

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vladimir konstantinov, feribot, parlamento, türkiye