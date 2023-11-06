https://sputniknews.com.tr/20231106/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-turkiyeyle-feribot-hatti-yeniden-faaliyete-gecebilir-1077130009.html
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Konstantinov, Kırım ve Türkiye arasındaki feribot hattının gelecekte yeniden faaliyete... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T22:17+0300
2023-11-06T22:17+0300
2023-11-06T22:33+0300
vladimir konstantinov
feribot
parlamento
türkiye
dünya
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Moskova'daki VDNKh Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Rusya’ Uluslararası Sergi ve Forumu’nda, “Kırım ve Türkiye arasında feribot hattı, oldukça kolay hayata geçirilebilecek bir proje. Bu hattın yeniden faaliyete geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.Türkiye’yle ticari, turistik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önceden belirlenmiş bir şey olduğunu söyleyen Konstantinov, “Türkiye bizim için geleneksel bir ortak. Günümüz standartlarına göre oldukça bağımsız politika uyguluyor. Aramızda birçok geleneksel bağlantı kurulmuş durumda” diye kaydetti.Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017’de tamamen durmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231106/rus-siyasetci-slutskiy-ortadogu-ve-ukraynadaki-catismalari-ortak-koklere-sahip-1077129906.html
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vladimir konstantinov, feribot, parlamento, türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
22:17 06.11.2023 (güncellendi: 22:33 06.11.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin parlamentosunun başkanı Konstantinov, Kırım ve Türkiye arasındaki feribot hattının gelecekte yeniden faaliyete geçebileceğini belirtti.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Moskova'daki VDNKh Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Rusya’ Uluslararası Sergi ve Forumu’nda, “Kırım ve Türkiye arasında feribot hattı, oldukça kolay hayata geçirilebilecek bir proje. Bu hattın yeniden faaliyete geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Türkiye’yle ticari, turistik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önceden belirlenmiş bir şey olduğunu söyleyen Konstantinov, “Türkiye bizim için geleneksel bir ortak. Günümüz standartlarına göre oldukça bağımsız politika uyguluyor. Aramızda birçok geleneksel bağlantı kurulmuş durumda” diye kaydetti.
Kırım ve Türkiye arasındaki feribot seferleri, yaptırımlar yüzünden 2017’de tamamen durmuştu.