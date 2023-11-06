https://sputniknews.com.tr/20231106/kasim-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1077116155.html

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kasım 2023 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. Buna göre kasım ayında işyerleri... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T12:38+0300

2023-11-06T12:38+0300

2023-11-06T12:38+0300

ekonomi

kasım

kira

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konut

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TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Bu hesaplamaya göre, ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.Kasım ayı iş yerleri için kira zam oranı nasıl hesaplanır?Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla eylül ayı iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ise yüzde 55.30 olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231106/otomobil-fiyatlari-dusuyor-en-ucuz-otomobil-belli-oldu-1077112545.html

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