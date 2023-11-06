https://sputniknews.com.tr/20231106/kasim-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1077116155.html
Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Kasım 2023 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. Buna göre kasım ayında işyerleri... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T12:38+0300
2023-11-06T12:38+0300
2023-11-06T12:38+0300
ekonomi
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TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Bu hesaplamaya göre, ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.Kasım ayı iş yerleri için kira zam oranı nasıl hesaplanır?Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla eylül ayı iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ise yüzde 55.30 olmuştu.
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Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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Kasım 2023 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. Buna göre kasım ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.26 oldu.
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.
Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.
İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Bu hesaplamaya göre, ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.
Kasım ayı iş yerleri için kira zam oranı nasıl hesaplanır?
Mevcut Kira Bedeli: 12 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: yüzde 54.26
Kira Artış Tutarı: 6 bin 511 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 511 TL
Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Mevcut Kira Bedeli: 3 bin 00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3 bin 750 TL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4.75 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla eylül ayı iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ise yüzde 55.30 olmuştu.