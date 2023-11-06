https://sputniknews.com.tr/20231106/japonyada-basbakan-kisida-ve-kabinesine-kamuoyu-destegi-en-dusuk-seviyesinde-1077111240.html
Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği en düşük seviyesinde
Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği en düşük seviyesinde
Japonya'da Başbakan Fumio ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 28'e kadar geriledi. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T09:50+0300
2023-11-06T09:50+0300
2023-11-06T09:50+0300
dünya
japonya
fumio kişida
kişida fumio
kyodo
kyodo haber ajansı
kyodo news
liberal demokrat parti (ldp)
anket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/10/1059982482_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_409f9831aeadcfc45f4a3beb65c2f69c.jpg
Japonya'da resmi haber ajansı Kyodo'nun yaptığı ve 3 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 28,3'e geriledi. Böylelikle Ekim 2021 seçimlerini iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida'ya yönelik kamuoyu desteği, şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.Söz konusu araştırmada Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 56,7 olarak kayda geçti. Desteğin, LDP liderliğindeki iktidarlar arasında, 2009'dan beri ilk kez yüzde 30'un altına inmesi dikkati çekti.Vergi indirimi ve istifa eden bakanlarAynı kurumun geçen ay yaptığı araştırmasında ise Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği yüzde 32,3 olarak kaydedilmişti.Katılımcıların yüzde 62,5'i hükümetin geçen hafta açıkladığı vergi indirimi paketini, mali zorlukların hafifletilmesi hamlesi olarak yeterli bulmadığını söyledi.Yüzde 72,7 oranında katılımcı ise Kişida iktidarı döneminde, tartışmalı Birleşme Kilisesi ile bağlantıları, yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanlar dahil çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisinin istifa etmesine dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231022/abd-japonya-ve-guney-koreden-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati--1076606443.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/10/1059982482_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_ac0c2763c485211ddf104e3e7a502133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, fumio kişida, kişida fumio, kyodo, kyodo haber ajansı, kyodo news, liberal demokrat parti (ldp), anket
japonya, fumio kişida, kişida fumio, kyodo, kyodo haber ajansı, kyodo news, liberal demokrat parti (ldp), anket
Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği en düşük seviyesinde
Abone ol
Japonya'da Başbakan Fumio ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 28'e kadar geriledi.
Japonya'da resmi haber ajansı Kyodo'nun yaptığı ve 3 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 28,3'e geriledi. Böylelikle Ekim 2021 seçimlerini iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida'ya yönelik kamuoyu desteği, şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.
Söz konusu araştırmada Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 56,7 olarak kayda geçti. Desteğin, LDP liderliğindeki iktidarlar arasında, 2009'dan beri ilk kez yüzde 30'un altına inmesi dikkati çekti.
Vergi indirimi ve istifa eden bakanlar
Aynı kurumun geçen ay yaptığı araştırmasında ise Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteği yüzde 32,3 olarak kaydedilmişti.
Katılımcıların yüzde 62,5'i hükümetin geçen hafta açıkladığı vergi indirimi paketini, mali zorlukların hafifletilmesi hamlesi olarak yeterli bulmadığını söyledi.
Yüzde 72,7 oranında katılımcı ise Kişida iktidarı döneminde, tartışmalı Birleşme Kilisesi ile bağlantıları, yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanlar dahil çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisinin istifa etmesine dikkati çekti.