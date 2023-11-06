https://sputniknews.com.tr/20231106/izmirde-lise-binasi-yikim-sirasinda-yan-yatti-1077127856.html
İzmir'de lise binası yıkım sırasında yan yattı
İzmir'de lise binası yıkım sırasında yan yattı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı lise binası, yıkım esnasında yan yattı. Çevredeki 3 apartman tahliye... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T19:06+0300
2023-11-06T19:06+0300
2023-11-06T19:06+0300
türkiye
izmir
lise
tahliye
yıkım
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İzmir Valiliği kararı ile depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen mart ayında boşaltılan Karabağlar ilçesindeki 6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesi'nin yıkımı esnasında iki katı yan yattı. Lise binasına yakın çevre binalarda yaşayanlar duydukları şiddetli ses nedeniyle panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sevk edilen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yetkililer okulun yakınında bulunan 3 apartmanın tahliyesine karar verdi. Yıkım esnasında lise binasının yan yatması üzerine oturduğu apartmandan tahliye edilen Şeyda Adalı, bir süredir endişe yaşadıklarını belirterek, "Bugün en son ortadan yıkmaya başladılar ve bina yan devrildi. 90 yaşında annemiz var. Kendisi alzheimer hastası ve sokakta durmak istemiyor, evine girmek istiyor" dedi. 'İşten gelecek engelli bir çocuğum var'Yakınlardaki sağlık ocağında çalışan ve evi de yıkımı yapılan binaya yakın olan Reyhan Engin ise, “Bir gürültüyle sarsıldık ve direkt evime doğru indiğini gördüm. Dışarı çıktık, korkudan hiçbir şey hatırlamıyorum. İşten gelecek engelli bir çocuğum var. Ben nerede kalacağım?" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231028/gungorende-kentsel-donusum-icin-yikim-calismalari-sirasinda-bina-coktu-iki-binada-hasar-var-1076821535.html
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izmir, lise, tahliye, yıkım
izmir, lise, tahliye, yıkım
İzmir'de lise binası yıkım sırasında yan yattı
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı lise binası, yıkım esnasında yan yattı. Çevredeki 3 apartman tahliye edildi.
İzmir Valiliği kararı ile depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen mart ayında boşaltılan Karabağlar ilçesindeki 6 katlı İTO Vakfı Süleyman Taştekin Lisesi'nin yıkımı esnasında iki katı yan yattı.
Lise binasına yakın çevre binalarda yaşayanlar duydukları şiddetli ses nedeniyle panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sevk edilen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yetkililer okulun yakınında bulunan 3 apartmanın tahliyesine karar verdi.
Yıkım esnasında lise binasının yan yatması üzerine oturduğu apartmandan tahliye edilen Şeyda Adalı, bir süredir endişe yaşadıklarını belirterek, "Bugün en son ortadan yıkmaya başladılar ve bina yan devrildi. 90 yaşında annemiz var. Kendisi alzheimer hastası ve sokakta durmak istemiyor, evine girmek istiyor" dedi.
'İşten gelecek engelli bir çocuğum var'
Yakınlardaki sağlık ocağında çalışan ve evi de yıkımı yapılan binaya yakın olan Reyhan Engin ise, “Bir gürültüyle sarsıldık ve direkt evime doğru indiğini gördüm. Dışarı çıktık, korkudan hiçbir şey hatırlamıyorum. İşten gelecek engelli bir çocuğum var. Ben nerede kalacağım?" diye konuştu.