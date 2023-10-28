https://sputniknews.com.tr/20231028/gungorende-kentsel-donusum-icin-yikim-calismalari-sirasinda-bina-coktu-iki-binada-hasar-var-1076821535.html
Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü: İki binada hasar var
Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü: İki binada hasar var
Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken iki binanın da hasar gördüğü... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T17:48+0300
2023-10-28T17:48+0300
2023-10-28T17:56+0300
türkiye
güngören
kentsel dönüşüm
bina
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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmalarının yapıldığı bina aniden çöktü. Olay çevredeki 2 binada hasara neden oldu.
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güngören, kentsel dönüşüm, bina
güngören, kentsel dönüşüm, bina
Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü: İki binada hasar var
17:48 28.10.2023 (güncellendi: 17:56 28.10.2023) Abone ol
Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken iki binanın da hasar gördüğü öğrenildi.
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmalarının yapıldığı bina aniden çöktü. Olay çevredeki 2 binada hasara neden oldu.