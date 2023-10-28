https://sputniknews.com.tr/20231028/gungorende-kentsel-donusum-icin-yikim-calismalari-sirasinda-bina-coktu-iki-binada-hasar-var-1076821535.html

Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü: İki binada hasar var

Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bina çöktü: İki binada hasar var

Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken iki binanın da hasar gördüğü... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T17:48+0300

2023-10-28T17:48+0300

2023-10-28T17:56+0300

türkiye

güngören

kentsel dönüşüm

bina

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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmalarının yapıldığı bina aniden çöktü. Olay çevredeki 2 binada hasara neden oldu.

türkiye

güngören

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güngören, kentsel dönüşüm, bina