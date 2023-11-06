https://sputniknews.com.tr/20231106/iklim-aktivistlerinden-rokeby-venus-tablosuna-cekicli-saldiri-koruyucu-cami-kirdilar-1077129135.html
İklim aktivistlerinden Rokeby Venus tablosuna çekiçli saldırı: Koruyucu camı kırdılar
İklim aktivistlerinden Rokeby Venus tablosuna çekiçli saldırı: Koruyucu camı kırdılar
İngiltere’de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, Diego Velazquez'in ünlü eserlerinden Rokeby Venus tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Polis, 2 çevreciyi... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T20:20+0300
2023-11-06T20:20+0300
2023-11-06T20:23+0300
dünya
çevreci
aktivist
just stop oil
cam
çekiç
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Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, Londra'daki National Gallery'de sergilenen Rokeby Venus adlı tablonun koruyucu camını acil çıkış çekiçleriyle kırdı.İngiliz polisi, iki çevreciyi, gözaltına aldı.Çevreci grup, X'ten yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti, milyonları öldüreceğini bile bile daha fazla petrol ruhsatı planlarını açıkladı. Buna karşılık olarak, Just Stop Oil'in iki üyesi, 1914'te Mary Richardson'un da hedef aldığı Rokeby Venüsü tablosunun koruyucu camını parçaladı" ifadelerini kullandı.Açıklamada, politikanın aktivistleri hayal kırıklığına uğrattığı belirtilerek, "1914'te kadınları başarısızlığa uğrattı ve şimdi de bizi başarısızlığa uğratıyor. Yeni petrol ve doğalgaz (ruhsatları) milyonları öldürecek. Eğer sanatı, hayatı ve ailelerimizi seviyorsak petrolü durdurmalıyız" denildi.İspanyol ressam Diego Velazquez tarafından 1600'lü yıllarda yapılan sanat eseri, 1914'de kadın hakları savunucusu Mary Richardson tarafından tahrip edilmişti.Cenotaph Anıtı yakınlarındaki protestoda da 40'tan fazla aktivist gözaltına alındıİngiliz polisi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street Caddesi’nde eylem düzenleyen 40'tan fazla Just Stop Oil aktivistinin de gözaltına alındığını duyurdu.Aktivistler, Londra'da başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ndeki Cenotaph Anıtı yakınlarında protesto düzenlediklerini, anıta zarar vermediklerini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ingilterede-protestoculara-karsi-polise-daha-net-yetkiler-verildi-1072466021.html
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çevreci, aktivist, just stop oil, cam, çekiç
çevreci, aktivist, just stop oil, cam, çekiç
İklim aktivistlerinden Rokeby Venus tablosuna çekiçli saldırı: Koruyucu camı kırdılar
20:20 06.11.2023 (güncellendi: 20:23 06.11.2023) Abone ol
İngiltere’de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, Diego Velazquez'in ünlü eserlerinden Rokeby Venus tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Polis, 2 çevreciyi gözaltına aldı.
Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, Londra'daki National Gallery'de sergilenen Rokeby Venus adlı tablonun koruyucu camını acil çıkış çekiçleriyle kırdı.
İngiliz polisi, iki çevreciyi, gözaltına aldı.
Çevreci grup, X'ten yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti, milyonları öldüreceğini bile bile daha fazla petrol ruhsatı planlarını açıkladı. Buna karşılık olarak, Just Stop Oil'in iki üyesi, 1914'te Mary Richardson'un da hedef aldığı Rokeby Venüsü tablosunun koruyucu camını parçaladı" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, politikanın aktivistleri hayal kırıklığına uğrattığı belirtilerek, "1914'te kadınları başarısızlığa uğrattı ve şimdi de bizi başarısızlığa uğratıyor. Yeni petrol ve doğalgaz (ruhsatları) milyonları öldürecek. Eğer sanatı, hayatı ve ailelerimizi seviyorsak petrolü durdurmalıyız" denildi.
İspanyol ressam Diego Velazquez tarafından 1600'lü yıllarda yapılan sanat eseri, 1914'de kadın hakları savunucusu Mary Richardson tarafından tahrip edilmişti.
Cenotaph Anıtı yakınlarındaki protestoda da 40'tan fazla aktivist gözaltına alındı
İngiliz polisi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street Caddesi’nde eylem düzenleyen 40'tan fazla Just Stop Oil aktivistinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Aktivistler, Londra'da başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ndeki Cenotaph Anıtı yakınlarında protesto düzenlediklerini, anıta zarar vermediklerini açıkladı.