İngiltere'de protestoculara karşı polise 'daha net' yetkiler verildi

İngiltere'de hükümet, yolları kapatarak ya da yavaş yürüyüşlerle kamu düzenini bozan protestocuları engelleme gerekçesiyle polise daha net yetkiler verdi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, Kamu Düzeni Yasası'nda polise, ciddi şekilde yıkıcı olduğu düşünülen protestoları durdurma konusunda daha net yetkiler veren yeni düzenlemelere onay verdi.Bu yeni düzenleme, protestocular yavaş yürüyüşlerle yolları kapatmaya çalıştıklarında polislere müdahale etmeleri için daha fazla hareket alanı sağlıyor.Hükümet, polisin mevcut yetkilerini ne zaman kullanabileceği konusunda netlik olmadığı için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu savunuyor.Kamu düzenini bozan yolları kapatma ya da yavaş yürüyüş taktikleri, Just Stop Oil, Extinction Rebellion ve Insulate Britain gibi çevreci aktivist gruplar tarafından kullanılıyor.İçişleri Bakanı Braverman: Halk, Just Stop Oil'in taktiklerinden bıktıİngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halk, Just Stop Oil'in yasalara saygılı çoğunluğun yaşamlarını sürdürmesini ve polisimizin suçla mücadele etmesini engelleyen taktiklerinden bıkmış durumda" ifadesini kullandı.Braverman, bugünden itibaren polisin, protestocuların yavaş yürüyüşlerini durdurmak için hızlı hareket etme güvencesine sahip olacağını bildirdi.Bakan Braverman'ın paylaşımını alıntılayan İngiltere Başbakan Rishi Sunak, Twitter paylaşımında, "Just Stop Oil gibi grupların, insanların günlük yaşamlarını bencilce aksatmalarını hızlı şekilde durdurmaları için polise ihtiyaç duydukları desteği veriyoruz" dedi.Just Stop Oil grubundan, halka 'sivil direniş' çağrısıJust Stop Oil grubu, dün yaptığı bir açıklamada, petrol, doğalgaz ve kömüre karşı 'sivil direniş' olarak adlandırdıkları kampanyaya katılmaları için halka çağrısını yinelemişti.Grubun açıklamasında, "Süresiz sivil direniş kampanyamız devam ediyor ve hükümetimiz İngiltere’deki yeni fosil yakıt projelerini durduran anlamlı bir açıklama yapana kadar sona ermeyecek" ifadesi kullanılmıştı.'6 haftada 4.5 milyon sterlin'den fazlaya mal oldu'Londra Metropolitan Polisi de 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, Just Stop Oil grubunun 'yavaş yürüyüş' olarak bilinen protestolarının, 6 hafta içinde 4.5 milyon sterlin'den fazlaya mal olduğunu bildirmişti.Grup, caddelere turuncu toz dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor ve bu da trafiğin aksamasına neden oluyor.​​​​​​​

