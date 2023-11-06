https://sputniknews.com.tr/20231106/icardi-hatayspor-macinda-sahada-olacak-mi-1077123593.html

Icardi, Hatayspor maçında sahada olacak mı?

Icardi, Hatayspor maçında sahada olacak mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmamayı sürdürüyor. Mauro Icardi'nin milli araya kadar fire vermeyeceği... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:00+0300

2023-11-06T17:00+0300

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spor

mauro icardi

sakatlık

galatasaray sk

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sağ ayak bileğinde sakatlık yaşıyor.Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında 90 dakika forma giyen Mauro Icardi'yle ilgili karar verildi.Sabah'ın haberine göre Mauro Icardi, çarşamba akşamı oynanacak Bayern Münih ve ligdeki Hatayspor maçlarında da takımını yalnız bırakmayacak.Deneyimli forvete milli arada özel izin verileceği ve Icardi'nin yüzde 100 hazır olmasının bekleneceği aktarıldı.Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Mauro Icardi 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/uefadan-icardi-paylasimi-1077123261.html

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mauro icardi, sakatlık, galatasaray sk