https://sputniknews.com.tr/20231106/cumhurbaskani-erdogan-ayder-yaylasinda--1077124232.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T16:12+0300
2023-11-06T16:12+0300
2023-11-06T16:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
rize
ayder yaylası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077124074_0:168:2900:1799_1920x0_80_0_0_ef83831bba7398dc7832b92685b6f62e.jpg
Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231105/erdogan-artik-bu-ulkede-darbecilerin-borusu-otmuyor-1077094791.html
rize
ayder yaylası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077124074_139:0:2763:1968_1920x0_80_0_0_e385e1f9a0cb5c757e70f7bf465469fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, rize, ayder yaylası
recep tayyip erdoğan, rize, ayder yaylası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.
Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.
Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.
Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.