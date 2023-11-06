https://sputniknews.com.tr/20231106/cizre-devlet-hastanesinde-gerceklesen-siddet-olayina-iliskin-bakan-kocadan-aciklama-1077106763.html
Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin Bakan Koca'dan açıklama
Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T00:59+0300
2023-11-06T00:59+0300
2023-11-06T00:59+0300
türkiye
fahrettin koca
şiddet
cizre
cizre devlet hastanesi
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231105/bakan-kocadan-gazze-aciklamasi-2-gemimize-misir-limanlarina-giris-izni-verilmis-durumda-1077097444.html
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fahrettin koca, şiddet, cizre, cizre devlet hastanesi
fahrettin koca, şiddet, cizre, cizre devlet hastanesi
Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin Bakan Koca'dan açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişinin tutuklandığını açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:
"Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın."