CHP'nin A Takımı: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler belli oldu
13:10 06.11.2023 (güncellendi: 13:17 06.11.2023)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP kurultay
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan olarak seçilmesinin ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu belirlemek için 23 sandıktaki oy sayım işlemi sona erdi. CHP'nin A takımı belli oldu.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için saat 05.30’da başlayan oy sayım işlemi, saat 11.00'da da sona erdi. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.
Seçimlerle 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi.
Sonuçlara göre Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Özbek, Özgür Karabat aldı. İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu.
CHP'nin Parti Meclisi üyeleri kimler?
Sonuçlara göre PM'de yer alan isimler şöyle:
"Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, M. Gül Çiftci Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Necati Yağcı, Sinem Kırçiçek, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İsmail Atakan Ünver, Semra Dinçer, Nevaf Bilek, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Bora Terzi, Ertan Akbaba, Dursun Bulut, Oğuz Kaan Salıcı, Şengül Yeşildal"
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri:
"Ayça Akpek Şenay, Esin Fatma Temel, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, İsmail Emre Telci, Ekincan Aksoy, Özkan Tice, Aysemin Gülmez, Deniz Çakır, Süleyman Bülbül, Deniz Demiröz, Nurdan Yücal, Turan Taşkın Özer, Ali Balta, Özgür Sağlam, Remzi Kazmaz"
3 gün itiraz hakkı var
Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.