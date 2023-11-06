https://sputniknews.com.tr/20231106/chpnin-a-takimi-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulundaki-isimler-belli-oldu-1077116057.html

CHP'nin A Takımı: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler belli oldu

CHP'nin A Takımı: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan olarak seçilmesinin ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu belirlemek için 23... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T13:10+0300

2023-11-06T13:10+0300

2023-11-06T13:17+0300

politika

özgür özel

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cumhuriyet halk partisi (chp)

parti meclisi

chp parti meclisi

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için saat 05.30’da başlayan oy sayım işlemi, saat 11.00'da da sona erdi. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.Seçimlerle​​​​​​ 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi.Sonuçlara göre Parti Meclisi seçiminde en yüksek oyları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Özbek, Özgür Karabat aldı. İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru en çok oy alan üçüncü isim oldu.CHP'nin Parti Meclisi üyeleri kimler?Sonuçlara göre PM'de yer alan isimler şöyle:CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri:3 gün itiraz hakkı varSonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231106/kurultay-gunu-kilicdarogluna-cekilemezsin-baskisi-izin-vermiyoruz-1077115132.html

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