Cem Garipoğlu'nun babasından çarpıcı dilekçe: Aile pes etti, DNA için mezar mı açılacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
08:10
2 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
08:34
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
09:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
09:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
10:24
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
10:33
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
11:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Rusya zarar görmedi
11:20
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
11:43
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
11:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
12:31
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
12:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:25
1 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:34
8 dk
SESLİ HABER
Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
18:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
19:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
21:10
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
21:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
21:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
22:10
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
22:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
22:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
22:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
22:46
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
23:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
23:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
23:18
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
23:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
23:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze'de ateşkes çabaları
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231106/cem-garipoglunun-babasindan-carpici-dilekce-aile-pes-etti-dna-icin-mezar-mi-acilacak-1077109178.html
Cem Garipoğlu'nun babasından çarpıcı dilekçe: Aile pes etti, DNA için mezar mı açılacak?
Cem Garipoğlu'nun babasından çarpıcı dilekçe: Aile pes etti, DNA için mezar mı açılacak?
Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T09:31+0300
2023-11-06T09:52+0300
türkiye
münevver karabulut
cem garipoğlu
cinayet
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
şiddet
kadına şiddet
mezar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_8a339eb44cef36cabf76464c46f943f0.jpg
2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer ediniyor. Genç kız, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuş ancak cezasını çektiği cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar etmişti.Cinayetin üzerinden yıllar geçti ancak Münevver Karabulut'un ailesinin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti. Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin şüphelere son verecek olan 'Feth-i kabir' işlemi gerçekleşmedi.Sabah'ın haberine göre gazete, kamuoyunun yıllardır merak ettiği "Cem Garipoğlu yaşıyor mu öldü mü?" sorusunun cevabını verebilecek ve tartışmalara son noktayı koyabilecek bir başvrunun belgesine ulaştı. Yıllardır gündemde olan sorulara cevap verebilecek nitelikteki hamle, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına 'Feth-i Kabir' DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulundu.Dilekçede, Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğlunun işlediği cinayetin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, dönem dönem aralıklı fakat süreklilik arz eder şekilde konunun gündeme getirildiğine dikkat çekti.'Şehir efsanesi oldu, toplum cezaevinden kaçırıldığına inandırılıyor'Konuyla ilgili halen magazin programcıları dahi özel konukların davet edilip, konuya ilişkin programlar yapıldığını söylenen dilekçede, "Toplumun belirli bir kesiminde karşılık bulması ve günümüz tabiriyle 'tık' alması sebebiyle olaya ilişkin geçmişte yaşananlar, sosyal medya ortamlarında komplo teorisi niteliğinde asparagas haberler aracılığıyla çarpıtılarak yayılmakta ve bu komplo teorileri bir noktadan sonra şehir efsanesi haline gelerek toplumun geniş bir kesiminde karşılık bulmakta ve bu yalanlara itibar edilmekte, sonuç olarak müvekkilin oğlunun ölmediğine, cezaevinden kaçırıldığına toplum inandırılmaktadır" denildi.'Ailece lince uğradık'Mehmet Nida Garipoğlu'nun da oğlunu kaybetmiş bir baba olduğuna dikkat çekilen dilekçede, olayın üzerinden geçen zaman rağmen acısının küllenmesine izin verildiği, gerçek dışı ithamlarla ailenin de toplum yanlış yönlendirilerek cezalandırıldığı vurgulandı.Son olarak Cem Garipoğlu'nun olay tarihinde 13 yaşında olan kız kardeşi Sakine Garipoğlu'yla (27) alakalı yapılan haberler sonrası toplumsal linçe uğratıldığı, tehditler yüzünden büyük elem ve ızdırap duyduğu kaydedildi.Dilekçede, ailenin, kişisel verileri koruma kanunu hükümleri kapsamında silinmeleri girişiminde bulunabildikleri, ne de sosyal medyadan kendilerine edilen hakaret ve tehditlere karşı herhangi bir hukuki girişimde bulunamadığı aktarıldı.Oğlunun mezarının açılmasına ikna olduMünevver Karabulut'un babasının yapmış olduğu mezar açılsın talebinin reddedilmesi üzerine ailenin toplum nezdinde linçe uğradığı dile getirilen dilekçede, "Geçmişte yapılan otopsi raporu ile de sabit olan, fakat toplumun belirli bir kesiminde karşılık bulan ve tüm bu tarafları töhmet altında bırakan, ilgili kuruluşlara, (Savcılık, Adli Teşkilat, Cezaevi Yönetimi ve Adli Tıp Kurumu) olan güveni zedeleyen gerçek dışı iddianın araştırılması için, oğlunun mezarının açılmasına muvafakat (razı olmak) ve hatta talep edecektir. Böylece gerçeğin bir kez daha ortaya çıkarılmasını isteyecek kadar elem ve ızdırap duymuştur" ifadeleri yer aldı.DNA eşleştirmesi yapınDilekçede, söz konusu iddianın gerçek ise ortada bir suç olacağı ve suçun işlendiği yerin de Silivri Cezaevi olması dolayısıyla söz konusu 'Feth-i Kabir' kararı alınması ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talep edildi.Tüm kamuoyunun merakla beklediği Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar mı ettiği yoksa cezaevinden firar mı ettiğine ilişkin gerçekler 'Feth-i Kabir' ve DNA eşleştirmesi işlemiyle ortaya çıkacak.Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise Garipoğlu aikesinin başvurusu ile ilgili şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230816/cem-garipoglunun-mezarinin-acilmasi-gundeme-gelmisti-adalet-bakani-son-noktayi-koydu-1074682672.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_717e3e7d142dcb5f33258718eb53c6d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
münevver karabulut, cem garipoğlu, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, şiddet, kadına şiddet, mezar
münevver karabulut, cem garipoğlu, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, şiddet, kadına şiddet, mezar

Cem Garipoğlu'nun babasından çarpıcı dilekçe: Aile pes etti, DNA için mezar mı açılacak?

09:31 06.11.2023 (güncellendi: 09:52 06.11.2023)
© AACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebinde bulundu.
2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer ediniyor. Genç kız, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuş ancak cezasını çektiği cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar etmişti.
Cinayetin üzerinden yıllar geçti ancak Münevver Karabulut'un ailesinin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.
Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti. Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin şüphelere son verecek olan 'Feth-i kabir' işlemi gerçekleşmedi.
Sabah'ın haberine göre gazete, kamuoyunun yıllardır merak ettiği "Cem Garipoğlu yaşıyor mu öldü mü?" sorusunun cevabını verebilecek ve tartışmalara son noktayı koyabilecek bir başvrunun belgesine ulaştı. Yıllardır gündemde olan sorulara cevap verebilecek nitelikteki hamle, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına 'Feth-i Kabir' DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulundu.
Dilekçede, Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğlunun işlediği cinayetin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, dönem dönem aralıklı fakat süreklilik arz eder şekilde konunun gündeme getirildiğine dikkat çekti.

'Şehir efsanesi oldu, toplum cezaevinden kaçırıldığına inandırılıyor'

Konuyla ilgili halen magazin programcıları dahi özel konukların davet edilip, konuya ilişkin programlar yapıldığını söylenen dilekçede, "Toplumun belirli bir kesiminde karşılık bulması ve günümüz tabiriyle 'tık' alması sebebiyle olaya ilişkin geçmişte yaşananlar, sosyal medya ortamlarında komplo teorisi niteliğinde asparagas haberler aracılığıyla çarpıtılarak yayılmakta ve bu komplo teorileri bir noktadan sonra şehir efsanesi haline gelerek toplumun geniş bir kesiminde karşılık bulmakta ve bu yalanlara itibar edilmekte, sonuç olarak müvekkilin oğlunun ölmediğine, cezaevinden kaçırıldığına toplum inandırılmaktadır" denildi.

'Ailece lince uğradık'

Mehmet Nida Garipoğlu'nun da oğlunu kaybetmiş bir baba olduğuna dikkat çekilen dilekçede, olayın üzerinden geçen zaman rağmen acısının küllenmesine izin verildiği, gerçek dışı ithamlarla ailenin de toplum yanlış yönlendirilerek cezalandırıldığı vurgulandı.
Son olarak Cem Garipoğlu'nun olay tarihinde 13 yaşında olan kız kardeşi Sakine Garipoğlu'yla (27) alakalı yapılan haberler sonrası toplumsal linçe uğratıldığı, tehditler yüzünden büyük elem ve ızdırap duyduğu kaydedildi.
Dilekçede, ailenin, kişisel verileri koruma kanunu hükümleri kapsamında silinmeleri girişiminde bulunabildikleri, ne de sosyal medyadan kendilerine edilen hakaret ve tehditlere karşı herhangi bir hukuki girişimde bulunamadığı aktarıldı.

Oğlunun mezarının açılmasına ikna oldu

Münevver Karabulut'un babasının yapmış olduğu mezar açılsın talebinin reddedilmesi üzerine ailenin toplum nezdinde linçe uğradığı dile getirilen dilekçede, "Geçmişte yapılan otopsi raporu ile de sabit olan, fakat toplumun belirli bir kesiminde karşılık bulan ve tüm bu tarafları töhmet altında bırakan, ilgili kuruluşlara, (Savcılık, Adli Teşkilat, Cezaevi Yönetimi ve Adli Tıp Kurumu) olan güveni zedeleyen gerçek dışı iddianın araştırılması için, oğlunun mezarının açılmasına muvafakat (razı olmak) ve hatta talep edecektir. Böylece gerçeğin bir kez daha ortaya çıkarılmasını isteyecek kadar elem ve ızdırap duymuştur" ifadeleri yer aldı.

DNA eşleştirmesi yapın

Dilekçede, söz konusu iddianın gerçek ise ortada bir suç olacağı ve suçun işlendiği yerin de Silivri Cezaevi olması dolayısıyla söz konusu 'Feth-i Kabir' kararı alınması ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talep edildi.
Tüm kamuoyunun merakla beklediği Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar mı ettiği yoksa cezaevinden firar mı ettiğine ilişkin gerçekler 'Feth-i Kabir' ve DNA eşleştirmesi işlemiyle ortaya çıkacak.
Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise Garipoğlu aikesinin başvurusu ile ilgili şunları söyledi:

Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilişinin üzerinden yaklaşık 14 yıl geçti. Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğinin açıklandığı tarihin üzerinden ise yaklaşık 9 yıl. Bu tarihten sonra gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, seminer ve panellerde, televizyon programlarında, sosyal

medyada hep ilk sorulan soru Cem Garipoğlunun gerçekten intihar edip etmediği. Ve toplumun önemli bir kesimi, Cem Garipoğlu'nun intihar etmeyip cezaevinden kaçırıldığını ifade ediyor. Biz bu kadar fazla infaz süjesinin olduğu bir süreçte bir tutuklu veya hükümlünün cezaevinden kaçmasının çok zor olduğunu ifade etsek de, Cem Garipoğlu'nun kaçıldığına dair toplumun her kesiminde yaygın bir kanaat var. Kamu vicdanı son derece rahatsız.

Tabi bunda; Münevver Karabulut cinayetinden hemen sonra bizim tek başına mücadele ettiğimiz adli tıp kurumunda otopsi raporunda yaşanan skandallar, kollukta yaşanan olay yerinde bulunan paraların tutanağa geçmemesi ve kaybedilmesi, kamera kayıtlarının kırık olmamasına rağmen kırıktır şeklinde tutanak tutularak cinayetin en önemli delilinin karartılması, Cem Garipoğlu'nu yakalamaya giden polisin cemin kaçışına yol vermesi, yargıda yaşanan reddi hakim ve mahkeme başkanınin daha önce Garipoğlu ailesi için vermiş olduğu beraat kararları gibi skandalların da etkisi var.

Bir dava oldu 11 dava ve biz hepsiyle tek başımıza mağdur aile vekili olarak mücadele etmek zorunda kaldık. Geldiğimiz noktada müvekkil Süreyya Karabulut'ta, Cem Garipoğlu'nun cezaevinden kaçırıldığına dair kanaat var.

5'i münferiden öldürücü 29 bıçak kesisi, henüz yaşarken maktulenin kafası bedeninden ayrılmak suretiyle canice işlenen bir cinayette, aileye bir taziye dileği dahi iletmeden, kanlı kanepedeki mutlu aile fotoğrafı, testereli paylaşımlar, maktulenin katledildiği 3 Mart günü yapılan eğleneceler ve kamuoyuna verilen diğer mesajlarla bu cinayete ilişkin hiç bir nedamet gösterilmemesi de toplumda bu kanaatin oluşmasında etkili oldu.

Bu yönüyle Süreyya beyin kuşkuları da son derece yerinde. Bu kapsamda biz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından ortaya çıkan delillerle CMK m. 172/2 ve 87/4 uyarınca fethi kabir suretiyle mezarın açılmasını talep ettik.

Cem Garipoğlunun babası da 06.10.2023 tarihinde dosyaya dilekçe vererek mezarın açılmasını istiyor. Artık Başsavcılğın bir an önce kafalardaki soru işaretlerini gidermesi ve fethi kabrin yapılmasına karar verilmesi gerekir.

Kamu vicdanı son derece rahatsız, bu rahatsızlığı giderecek olan da yargılama makamlarıdır. Hukuk devleti tam da bunun için var. Her iki tarafın da bu yönde talebi ve Babasının muvaffakatı varken mezarlığın açılmaması hukuken ve fiilen kabul edilemez.

Bu talepten sonra en kısa sürede fethi kabir işleminin yapılması gerekir. Kamu vicdanının rahatlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi gerekir. Bunun için 9 yıldır mücadele veriyoruz, hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
TÜRKİYE
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündeme gelmişti: Adalet Bakanı son noktayı koydu
16 Ağustos, 08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала