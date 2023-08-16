https://sputniknews.com.tr/20230816/cem-garipoglunun-mezarinin-acilmasi-gundeme-gelmisti-adalet-bakani-son-noktayi-koydu-1074682672.html

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündeme gelmişti: Adalet Bakanı son noktayı koydu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündeme gelmişti: Adalet Bakanı son noktayı koydu

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u öldüren ve tutulduğu cezaevinde ölü bulunan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi gündeme oturdu. Bakanlığın... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T08:42+0300

2023-08-16T08:42+0300

2023-08-16T08:42+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

mezar

yılmaz tunç

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Münevver Karabulut, 2009 yılında İstanbul Başakşehir’de Cem Garipoğlu’nun ailesine ait evde öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı. Garipoğlu, 2014’te tutuklu olduğu cezaevinde intihar etmişti.Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiasıyla mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. İki mahkeme de bu talebi reddetti. Karabulut Ailesi’nin talebini Adalet Bakanlığı da kabul etmedi.Bakanlığın kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sabah’a konuştu. Tunç, "Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.Melih Altınok, bakan ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:* Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması tartışmalarına son noktayı koyması için yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u aradım.* Bakan, Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını söyledi. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildiğini anlattı.* Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe olmadığını belirten Tunç, "Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230812/karabulut-ailesinin-avukati-duyurdu-bakanligin-cem-garipoglu-karari-sonrasi-yeni-adim-1074587935.html

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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, yılmaz tunç