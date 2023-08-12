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https://sputniknews.com.tr/20230812/karabulut-ailesinin-avukati-duyurdu-bakanligin-cem-garipoglu-karari-sonrasi-yeni-adim-1074587935.html
Karabulut ailesinin avukatı duyurdu: Bakanlığın 'Cem Garipoğlu' kararı sonrası yeni adım
Karabulut ailesinin avukatı duyurdu: Bakanlığın 'Cem Garipoğlu' kararı sonrası yeni adım
Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını duyurdu. Adalet... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T16:00+0300
2023-08-12T16:00+0300
türkiye
cem garipoğlu
mezar
münevver karabulut
adalet bakanlığı
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Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un katil Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruda ret kararı çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle başvuracaklarını duyurdu. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'na yaptığımız kanun yararına bozma başvurusu reddedilmiş olup tarafımızca bu konuda hafta içi Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapılacaktır. Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Ne olmuştu?Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.'Mezar açılsın' talebine retCem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.Bakanlıktan ret kararıKararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.Aylardır merakla beklenen karar çıktı. Adalet Bakanlığı, baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteği reddedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230812/mezari-acilacak-mi-bakanliktan-cem-garipoglu-karari-1074583337.html
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cem garipoğlu, mezar, münevver karabulut, adalet bakanlığı
cem garipoğlu, mezar, münevver karabulut, adalet bakanlığı

Karabulut ailesinin avukatı duyurdu: Bakanlığın 'Cem Garipoğlu' kararı sonrası yeni adım

16:00 12.08.2023
© İHACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
© İHA
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Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı, Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddetmişti.
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un katil Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruda ret kararı çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle başvuracaklarını duyurdu. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'na yaptığımız kanun yararına bozma başvurusu reddedilmiş olup tarafımızca bu konuda hafta içi Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapılacaktır. Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

'Mezar açılsın' talebine ret

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

Bakanlıktan ret kararı

Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.
İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.
Aylardır merakla beklenen karar çıktı. Adalet Bakanlığı, baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteği reddedildi.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2023
TÜRKİYE
Mezarı açılacak mı? Adalet Bakanlığı'ndan 'Cem Garipoğlu' kararı
10:29
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