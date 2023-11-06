https://sputniknews.com.tr/20231106/bolu-dagi-tunelinin-acilacagi-tarih-belli-oldu-1077121832.html

Bolu Dağı Tüneli'nin açılacağı tarih belli oldu

Bolu Dağı Tüneli'nin açılacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmaların tamamlandığını... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T15:07+0300

2023-11-06T15:07+0300

2023-11-06T15:07+0300

türkiye

bolu dağı

bolu dağı tüneli

yol

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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan, Bolu Dağı Tüneli'nin de dahil olduğu, 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü hatırlattı.Bakan Uraloğlu, otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişinin 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkartıldığına işaret etti.Depreme karşı özel önlem alındıÜç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230820/bolu-daginda-yogun-sis-gorus-mesafesi-yaklasik-20-metreye-dustu-1074772442.html

türkiye

bolu dağı

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bolu dağı, bolu dağı tüneli, yol