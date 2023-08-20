https://sputniknews.com.tr/20230820/bolu-daginda-yogun-sis-gorus-mesafesi-yaklasik-20-metreye-dustu-1074772442.html
Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü
Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T10:01+0300
2023-08-20T10:01+0300
2023-08-20T10:01+0300
türkiye
bolu dağı
sis
görüş
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D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişindeki yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.TRT Haber yoğun sis nedeniyle Bakacak, Karanlık Dere ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştüğünü bildiriyor.
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bolu dağı
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bolu dağı, sis, görüş
Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişindeki yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
TRT Haber yoğun sis nedeniyle Bakacak, Karanlık Dere ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştüğünü bildiriyor.