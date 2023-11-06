https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-disisleri-bakani-blinkenin-turkiye-ziyareti-protesto-edildi-1077118394.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı binası yakınında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T13:46+0300

2023-11-06T13:46+0300

2023-11-06T13:46+0300

türkiye

antony blinken

türkiye

abd

ziyaret

türkiye gençlik birliği (tgb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077117039_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_215120c433dbb71cbac68d94dc27dfdc.jpg

TGB üyeleri, Blinken'ın Türkiye'ye gelişini protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplandı.Filistin ve Türk bayrakları açan onlarca kişi, "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganı attı.Polis, protestoculara müdahale etti.Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakanlıkta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyor.Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce Tel Aviv'i ziyaret etmişti. Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, türkiye, abd, ziyaret, türkiye gençlik birliği (tgb)