https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basinindan-muzakere-itirafi-ukrayna-firsati-kacirdi-1077125113.html

ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı

ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı

Washington Post (WP) gazetesi, Kiev'in Moskova'yla kazançlı çıkabileceği müzakereler yürütmesini öngören fırsatlar penceresinin artık kapandığını vurguladı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:04+0300

2023-11-06T17:04+0300

2023-11-06T17:04+0300

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WP köşe yazarı Jason Willick, "Ukrayna'nın destekçileri zafer teorisi üzerine yeniden düşünmeli" başlığını kullandığı yazısında Kiev ve Batı'ya elverişli müzakerelere yönelik fırsatlar penceresinin kapandığı mesajını gönderdi.Bugün Kiev'in durumunun 1 yıl öncekinden daha kötü olduğunu kaydeden Willick, "Ukraynalı birlikler bitkin ve tükenmiş durumda, silah stokları tükenmek üzere ve Batı kamuoyu desteğin sürmesi konusunda daha da kutuplaşmış durumda" ifadelerini kullandı.Rusya'nın teknolojik açıdan Ukrayna ordusunun muharebe alanında çıkmaza girdiğini gördüğünü ve asker gücü açısından uzun vadeli bir üstünlüğe sahip olduğunu belirten Willick, bu nedenle çatışmaların Kiev için elverişli koşullarda sonlanmasını sağlayacak müzakerelere yönelik fırsat penceresinin kesin olarak kapandığının altını çizdi.Batı'nın Ukrayna'nın karşı saldırısından Kiev'in kaybettiği toprakları geri alabileceğini kanıtlamasını beklediğini söyleyen Willick, "Şimdi Ukrayna'nın destekçileri tam tersi bir argüman öne sürmek zorunda kalabilirler. Zira Ukrayna önemli bir toprak kazanmıyor ve ezici bir yenilgiyi önlemek için belirsiz süre boyunca yardıma ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/putin-ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplarini-acikladi-kiev-istanbul-anlasmalarini-cope-atti-1076376827.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, müzakere, barış, kiev, washington, moskova