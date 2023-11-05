https://sputniknews.com.tr/20231105/yunanistan-turkiye-ile-sorunlari-cozecek-verimli-bir-diyalog-arzuluyor-1077104007.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile verimli bir diyalog içinde sorunları çözmek istiyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile verimli bir diyalog içinde sorunları çözmek istiyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile 'verimli bir diyalog' içinde sorunları çözmek istediğini söyledi. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T19:37+0300

2023-11-05T19:37+0300

2023-11-05T19:39+0300

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filistin

israil-filistin

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yorgos yerapetritis

bm

gazze

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Yunanistan'da yayımlanan 'To Vima' gazetesine röportaj veren Yerapetritis, Atina'nın, Türkiye de dahil olmak üzere tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek istediğini ifade etti. Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklim yakalandığını belirterek adım adım ilerleme kaydedildiğini belirtti.Türkiye ile bir anlaşmazlık olduğunda, bu anlaşmazlığın krize dönüşmesine engel olacak emniyet valfleri gibi işlev görecek ortak bir anlayışın var olmasını önemli bulduğunu belirten Yerapetritis, şunları kaydetti:Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan'ın Filistin konusunda aynı çizgide olmamasının ikili ilişkilerde bir sorun yaratmayacağını belirterek, "Biz bu durumdan bağımsız olarak Türkiye ile diyalog ve işbirliğimizi sürdüreceğiz." dedi.Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanmasına ilişkin gerekçelerine de değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın bu tasarı için getirdiği önerilerin nihai metne konmadığını söyledi. Yerapetritis, "Çekimser oy kullanmamız asla aleyhte oyla aynı anlamı taşımamaktadır." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/yunanistan-basbakani-micotakis-israilin-gazzedeki-saldirisini-orantisiz-buldu-1076982958.html

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filistin, israil-filistin, türkiye, yunanistan, yorgos yerapetritis, bm, gazze